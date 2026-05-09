باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- ایمان محرابی‌نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به تردد سنگین در آزادراه قزوین-کرج محدوده‌های مهرشهر و مهرویلا گفت: «هم‌اکنون در محور چالوس مسیر شمال به جنوب در محدوده ماسال تا مجلار و هزارچم و در محور هراز مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلو و مسیر شمال به جنوب محدوده‌های لاریجان، شاه‌اندشت و آب اسک نیز ترافیک سنگین حاکم است.»

وی افزود: «تردد در آزادراه تهران-شمال و محور چالوس مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است، اما محورهای فیروزکوه، آزادراه تهران-پردیس و آزادراه قزوین-رشت از ترافیک روان برخوردارند.»

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره محورهای مسدود شریانی اظهار داشت: «محور قدیم بستان‌آباد - میانه حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود است و رانندگان می‌توانند از مسیرهای جایگزین قره‌چمن - کوهسار علیا - سه‌راهی ترکمانچای - راه روستایی چپقلو - میانه و همچنین قره‌چمن - راه فرعی هشت‌ترود - میانه تردد کنند.»

محرابی‌نیا در پایان خاطرنشان کرد: «بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان‌های خراسان رضوی و خراسان شمالی گزارش شده و محورهای غیرشریانی پاتاوه - دهشت و نیز محورهای دارای انسداد فصلی همچون گنجنامه - توپسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تنه)، سی‌سخت - پادنا و واژگ - بلده همچنان مسدود هستند.»