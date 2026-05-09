معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از تسویه ۵ هزار میلیارد ریال از بدهی مراکز درمانی تابعه این دانشگاه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالخالق کشاورزی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اشاره به تسویه ۵ هزار میلیارد ریال از بدهی مراکز درمانی تابعه این دانشگاه از طریق تهاتر بانکی و با حمایت دولت از محل فروش سهام شرکتهای دولتی، بر لزوم تأمین اعتبارات مورد نیاز دانشگاه از محلهایی غیر از درآمدهای بیمهای تأکید کرد.
او با قدردانی از تلاشهای تیم پیگیر در مدیریت بودجه، تأمین دارو و لوازم مصرفی واحدهای تابعه را از اولویتهای اصلی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه دانست.
کشاورزی با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی، رعایت استانداردهای هزینه درآمد و همچنین تجویز منطقی دارو را امری ضروری برشمرد و گفت: مدیریت صحیح منابع و مصارف میتواند نقش مؤثری در پایداری خدمات حوزه سلامت ایفا کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین با اشاره به فعال شدن کمیتههای اقتصاد سلامت و منطقیسازی تجویز دارو در حوزه اقتصاد سلامت، ابراز امیدواری کرد: با همکاری و همراهی سایر معاونتهای دانشگاه، این اقدامات منجر به دستاوردهای ارزشمند و مؤثری در نظام سلامت دانشگاه شود.
منبع: روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز