باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری روز شنبه - ١٩ اردیبهشت‌ماه- در نشست روئسای سازمان‌های جهاد کشاورزی که به صورت برخط برگزار شد، با اشاره به کنترل قیمت‌ها در بازار تاکید کرد: با همان شدتی که از قیمت‌های عادلانه به نفع تولیدکننده‌های داخلی کالا‌های اساسی و محصولات کشاورزی دفاع می‌کنیم، منصفانه از قیمت برای مصرف‌کننده نیز دفاع کرده و به عنوان دستگاه فنی تخصصی محصولات کشاورزی با هر نوع گران‌فروشی در بازار حتی هزار تومان قاطعانه مقابله می‌کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های و تدابیر امنیت غذایی کشور برای شرایط بحرانی یادآور شد: در جنگ تحمیلی رمضان (۴۰روزه) حتی کشور‌های ثالثی که درگیر جنگ نبودند، از شروع این نبرد دچار مشکل شدند، اما خوشبختانه تا این لحظه در بحث کالا‌های اساسی و محصولات کشاورزی کوچک‌ترین خلل و مشکلی در کشور نداریم.

نوری با بیان اینکه از حدود یک سال گذشته خطر و چالش‌های مختلفی را در کشور پشت سر گذاشتیم، ادامه داد: حمایت از تولیدکننده اولویت بنیادین وزارت جهاد کشاورزی و از پایه‌های اصلی موفقیت در تامین به‌موقع مایتحاج، سفره و معیشت مردم و امنیت غذایی کشور است.

وی با اشاره به وفور کالا‌های اساسی در فروشگاه‌ها، خاطرنشان کرد: در ایام جنگ تحمیلی اخیر بیشتر از ایام صلح ذخایر راهبردی داشتیم بطوری که موجودی کالا‌های اساسی در بندرامام خمینی (ره) حدود ٣ میلیون تن و در کل کشور این رقم به دو برابر نیز رسیده بود که نشان از اتخاذ تدابیر دقیق و درست است.

نوری به وضعیت مناسب بارندگی در کشور اشاره کرد و افزود: وضعیت کشاورزی روند بهتر و مناسب‌تری را طی می‌کند و با اصلاحاتی که صورت گرفته، اوضاع به نفع تولیدکننده داخلی در جریان است؛ باید از همه فرصت‌ها استفاده کرد تا بتوانیم خودمان را برای شرایطی که بعد از ترسالی به وجود می‌آید، آماده‌تر کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: کشاورزان، تولیدکنندگان و زنجیره بزرگ تامین، تولید و عرضه در ایام جنگ رمضان کار فوق العاده‌ای انجام دادند؛ بخش کشاورزی مسئولیت سنگینی بر عهده دارد و باید به عنوان پیشران توسعه اقتصادی تلاش خود را افزایش دهد.

وی با قدردانی از نقش مردم در شرایط جنگی، اضافه کرد: مردم هوشمند ایران در ایام جنگ با اعتماد به کارگزاران خود، خودداری از خرید هیجانی و حضور محکم در میادین، بزرگ‌ترین ارتش دنیا را ناامید کرده و با ایستادگی بر مشکلات فائق آمدند.

وی گفت: روئسای سازمان‌های جهاد کشاورزی در سراسر کشور باید وضعیت بازار و موجودی کالا‌های اساسی را به صورت لحظه‌ای پایش کنند و با حفظ وتقویت ارتباط خود با مردم، تشکل‌ها، اصناف و بازاریان و رسانه‌ها اقدامات، موفقیت‌های دولت و وزارت جهاد کشاورزی را تبیین کنند.

نوری با اشاره به کاهشی بودن تورم گروه خوراکی‌ها، افزود: بر اساس اعلام مرکز آمار در بهمن‌ماه تورم گروه خوراکی ۱۵.۵ درصد، اسفندماه ۸.۶ درصد و در فروردین‌ماه به ۵.۵ درصد رسید که نشان می‌دهد نه‌تنها در کالا‌های اساسی کمبودی به وجود نیامده بلکه با اصلاحات ارزی، بازار محصولات اساسی به سمت تنظیم شدن در حال حرکت است.

وزیر جهادکشاورزی بیان کرد: در برخی از حوزه‌ها که مربوط به کالا‌های اساسی نیست، افزایش قیمت‌هایی مشاهده می‌شود که از عوامل مختلفی نشات می‌گیرد که در این خصوص به معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارتخانه دستور بررسی قیمت ١٠ قلم کالای اساسی را صادر کردم.

آغاز پرداخت خرید تضمینی گندم از فردا

اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست با تأکید بر رعایت روند قانونی در قیمت‌گذاری گندم گفت: شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، مرجع اصلی تعیین قیمت است و این شورا پس از بررسی شرایط، قیمت‌های مصوب را ابلاغ کرده است.

اکبر فتحی با اشاره به اینکه قیمت اولیه گندم بین ۲۷ تا ۲۹ هزارو ۵۰۰ تومان (با متوسط ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان) تصویب شده بود افزود: به دلیل اتفاقات رخ داده و آزادسازی نرخ ارز، و همچنین جلوگیری از انحراف گندم به سمت خوراک دام، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی مجدداً قیمت را بازنگری و به طور متوسط ۴۸ هزارو ۵۰۰ تومان (بین ۴۷ هزارو ۵۰۰ تا ۴۹ هزارو ۵۰۰ تومان) تعیین کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت: تاکنون هیچ ایرادی از سوی هیچ مرجعی به این قیمت‌گذاری وارد نشده است و روند قانونی آن طی شده است. همکاران ما در سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان برنامه‌وبودجه باید بر اساس تصمیمات شورای قیمت‌گذاری، پرداخت‌ها را انجام دهند.

وی با بیان اینکه این موضوع امروز نهایی و ابلاغ خواهد شد تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع و همچنین لزوم مدیریت گندم تولیدی مناطق سردسیر، فعلاً تصمیم بر این است که ۵۰ درصد وجه گندم خریداری شده پرداخت شود.

فتحی در خصوص قیمت‌های مطرح شده که ممکن است کمتر از مبلغ نهایی باشد افزود: اگر مبلغی به عنوان مثال ۲۷ هزارو ۵۰۰ تومان پرداخت می‌شود، ناشی از همین تصمیم به پرداخت ۵۰ درصد وجه است و این پرداخت‌ها از امروز یا فردا آغاز خواهد شد.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی