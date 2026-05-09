مدیر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای قم از رفع تصرف و آزادسازی حدود دو هزار متر مربع از اراضی بستر و حریم رودخانه وشنوه در شهرستان کهک استان قم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _مهدی حاجی زاده،مدیر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای استان قم گفت: با تلاش عوامل واحد مهندسی رودخانه‌ها و سواحل، شرکت آب منطقه‌ای قم در جریان گشت و بازرسی ها   شش مورد تصرف واقع در بستر و حریم رودخانه وشنوه (کبار) در محدوده اراضی مزرعه اول روستای وشنوه شناسایی شد.

وی افزود:با حکم قضایی و حضور نماینده دادگاه و پاسگاه کهک به مساحت  یک هزار و حدود ۱۸۷ متر مربع،حریم رودخانه وشنوه (کبار)آزادسازی و رفع تصرف  و بستر برای عبور هر چه ایمن‌تر سیلاب‌های احتمالی مهیا شد.

مدیر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای استان قم تصریح نمود: افرادی که در مجاورت حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها معامله ملکی انجام می‌دهند حتما پیش از انجام معامله استعلام لازم را از شرکت آب منطقه‌ای اخذ نمایند تا در آینده دچار ضرر و زیان نشوند.

