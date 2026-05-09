باشگاه خبرنگاران جوان _مهدی حاجی زاده،مدیر مهندسی رودخانهها و سواحل شرکت آب منطقهای استان قم گفت: با تلاش عوامل واحد مهندسی رودخانهها و سواحل، شرکت آب منطقهای قم در جریان گشت و بازرسی ها شش مورد تصرف واقع در بستر و حریم رودخانه وشنوه (کبار) در محدوده اراضی مزرعه اول روستای وشنوه شناسایی شد.
وی افزود:با حکم قضایی و حضور نماینده دادگاه و پاسگاه کهک به مساحت یک هزار و حدود ۱۸۷ متر مربع،حریم رودخانه وشنوه (کبار)آزادسازی و رفع تصرف و بستر برای عبور هر چه ایمنتر سیلابهای احتمالی مهیا شد.
مدیر مهندسی رودخانهها و سواحل شرکت آب منطقهای استان قم تصریح نمود: افرادی که در مجاورت حریم و بستر رودخانهها و مسیلها معامله ملکی انجام میدهند حتما پیش از انجام معامله استعلام لازم را از شرکت آب منطقهای اخذ نمایند تا در آینده دچار ضرر و زیان نشوند.