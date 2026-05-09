معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از واریز مرحله اول اعتبار کارت امید مادر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «یعقوب اندایش» اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی رهبر شهید (ره) و تحقق مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مرتبط با «الزامات و راهکار‌های بهبود وضعیت جمعیت کشور» و بند (ج) ابلاغیه رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مبنی بر «حمایت مالی و فرهنگی از خانواده و ارتقای سلامت مادر و کودک و کلیه مادران باردار کشور»، با تخصیص منابع پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، به منظور حمایت از مادرانی که فرزندان آنها از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ به دنیا می‌آیند، تا پایان ۲ سالگی فرزند مشمول طرح هستند. 

وی افزود: کارت امید مادر، با هدف ارتقای امنیت غذایی، پایداری و بهبود سلامت مادر و کودک، با همکاری دبیرخانه ستادملی جمعیت، سازمان ثبت احوال کشور، شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان (فارا) مجری طرح کالابرگ الکترونیکی انجام می‌شود. 

اندایش تاکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتبار خرید سبدغذایی و پوشک بچه و در صورت نیاز شیرخشک رایگان برای تعداد ۶۳ هزار و ۳۰۵ کودک متولد شده از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ را در بستر کالابرگ الکترونیکی به حساب ۶۱ هزار و ۹۹۵ مادر مشمول تخصیص داد. 

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با دریافت اطلاعات مادران دارای کودک متولد شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، اعتبار خرید به حساب مادر خانوار مشمول، در تمام استان‌های کشور واریز شد. 

وی ادامه داد: خانوار‌های مشمول می‌توانند بسته‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده را که مشتمل بر سبدغذایی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (لبنیات، پروتئین، حبوبات، روغن، غلات، مغزی‌جات، میوه‌جات و سبزیجات) و پوشک بچه و در صورت لزوم شیرخشک رایگان است، تا سقف اعتبار ۲۰ میلیون ریال، فارغ از دهک درآمدی از طریق بستر کالابرگ الکترونیکی خرید کنند. 

اندایش تصریح کرد: اعتبار مذکور به حساب مادر خانوار مشمول (دارای کودک متولد شده از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱) واریز شده و قابل استفاده است و امکان خرید ۱۶ قلم کالای مورد تأیید از طریق تمام فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ الکترونیکی و شیرخشک و پوشک بچه از داروخانه‌ها، در دسترس مادران قرار دارد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: همچنین خانوار‌های مشمول می‌توانند با استفاده از برنامه کاربردی «بله»، برنامه کاربردی «سروش پلاس»، کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* - و تلفن از مبلغ اعتبار خود اطلاع یابند.

اندایش گفت: خانوار‌های مشمول جهت تهیه سبدغذایی و پوشک بچه و شیرخشک رایگان می‌توانند به نزدیکترین فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیک و داروخانه‌ها مراجعه کنند. مهلت استفاده از این اعتبار، تا پایان خرداد ماه خواهد بود.

این طرح ماهانه برای همه متولدین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و ماهانه ۲ میلیون تومان اعتبار کالابرگی به حساب مادر نوزاد واریز خواهد شد.

نظرات کاربران
ناشناس
۲۱:۱۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
فقط بچه های متولد امسال؟
بچه ماپارسال ب دنیا آمد بهمون پوشک رایگان میده سوپری سرکوچه؟
ناشناس
۲۱:۰۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
وضعیت تاسف باری شده
محمدی
۲۰:۵۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
پس بچه های که اسفند تولد شدن نوزاد نیستن؟؟
ناشناس
۲۰:۵۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
باید سن بچه هارا مدنظر قرار می‌دادین مثلا بچه هائی که 18ماه نشده اند هم تعلق می‌گرفت نه آنکه بیایید بگویید متولدهای 405
..
۲۰:۴۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
پس بچه های 404چی؟
ناشناس
۲۰:۴۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
بی زحمت بگویید قیمت یک بسته پوشاک چند است بعدا اینهمه منت بزنید
ناشناس
۲۰:۴۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
پولهای ما رو برداشتید دارید برای فقیرها و نیازمندها و خرج میکنید ؟ مجبورن ؟ 😡
خالقی
۲۰:۴۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
بچه های متولد 404 هم شیر خشکی هستند هم پوشک استفاده میکنند چرا به اونها تعلق می گیرن
ناشناس
۲۰:۱۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
بچه های اسفند ماه مگه آدم نیستن
