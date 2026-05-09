باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش ورایتی، ترامپ مدیا عملکرد مالی ضعیفی را در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ ثبت کرد. طبق گزارش‌ این شرکت، فروش خالص در این دوره به ۸۷۱ هزار و ۲۰۰ دلار رسید، اما در مقابل شرکت با ۴۰۵.۹ میلیون دلار ضرر خالص و ۳۸۷.۸ میلیون دلار ضرر عملیاتی مواجه شد. بخش عمده این ضررها غیرنقدی بوده و شامل ۳۶۸.۷ میلیون دلار ضرر ناشی از کاهش ارزش دارایی‌های دیجیتال و سهام، ۱۱.۵ میلیون دلار سود تعهدی انباشته (سودی که روی اوراق قرضه انباشته شده اما هنوز نقدی پرداخت نشده) و ۱۱.۸ میلیون دلار هزینه جبرانی مبتنی بر سهام (زمانی که شرکت به جای پول نقد، سهام به کارمندان می‌دهد) می‌گردد.

سهام ترامپ مدیا با نماد «DJT» در بازار نزدک (بازار بورس سهام آمریکا) از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۵ درصد کاهش یافته و ارزش بازار این شرکت در حال حاضر حدود ۲.۴۷ میلیارد دلار است. صندوق اعتباری دونالد ترامپ مالک ۱۱۴.۷ میلیون سهم از این شرکت (معادل ۴۱ درصد سهام) است. این گزارش مالی پس از کناره‌گیری ناگهانی دوین نونز، مدیرعامل سابق شرکت و نماینده اسبق کنگره از حزب جمهوری‌خواه، منتشر شده است. اکنون کوین مک‌گرن که سابقه مدیریت در شرکت‌هایی مانند هولو و تی-موبایل را دارد، به عنوان مدیرعامل موقت منصوب شده است.

شیفتگی نیمه‌شبی ترامپ به حضور در تروث سوشال

طبق گزارش ایندیپندنت، ترامپ تنها در آوریل ۲۰۲۶ حدود ۵۶۵ پست در تروث سوشال منتشر کرده؛ برای مقایسه، در آوریل ۲۰۱۸ او فقط ۲۵۰ بار پست گذاشته بود. جالب اینکه یک‌سوم این پست‌ها در اواخر شب منتشر می‌شود و ترامپ فقط یک شب آخر هفته در ماه گذشته بوده که چیزی ننوشته است. این در حالی است که ترامپ در جلسات رسمی و حتی کنفرانس‌های خبری با چشم بسته دیده شده و این الگوی عجیب خواب سوالاتی درباره آمادگی ذهنی او برای اداره کشور ایجاد کرده است. اما کاخ سفید همه چیز را عادی می‌داند. یک سخنگوی کاخ سفید مدعی شده است: آمریکایی‌ها عاشق این پست‌ها هستند.

این نشانه شفافیت است. در یکی از این موارد ترامپ در ساعت ۵:۳۰ صبح روز جمعه دست به یک حمله پستی دیگر در تروث سوشال زد. او با انتشار تصاویر تولیدشده با هوش مصنوعی از ناوهای آمریکایی که با لیزر پهپاد ایران را هدف قرار می‌دهند، جنگ علیه ایران را «یک گشت و گذار» توصیف کرد. این در حالی است که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران که در اواخر فوریه آغاز شد، پیامدهای اقتصادی سنگینی داشته است. تهران در واکنش به این حملات، علاوه بر اقدام نظامی تلافی‌جویانه، مقررات سخت‌گیرانه‌ای بر عبور کشتی‌ها و نفتکش‌ها در تنگه هرمز اعمال کرده است. در نتیجه قیمت بنزین و تورم در آمریکا بالا رفت و نرخ تورم از ۲.۴ درصد در فوریه به ۳.۳ درصد در مارس رسید.

نظرسنجی‌ها درباره ترامپ چه می‌گویند؟

طبق نظرسنجی واشنگتن پست-ای‌بی‌سی نیوز-ایپسوس، ۵۹ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند ترامپ از تیزبینی ذهنی لازم برای رهبری کشور برخوردار نیست. در مقابل، فقط ۴۰ درصد او را از نظر ذهنی آماده می‌دانند. سلامت جسمی ترامپ هم وضع بهتری ندارد. ۵۵ درصد از شرکت‌کنندگان گفتند او سلامت جسمی کافی برای ریاست‌جمهوری را ندارد؛ در مقابل ۴۴ درصد مخالف بودند. بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان (۵۴ درصد) ترامپ را یک «رهبر قوی» نمی‌دانند. حتی بدتر از آن، ۶۷ درصد گفتند فکر نمی‌کنند او تصمیمات مهم را با دقت بگیرد.