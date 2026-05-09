مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:طی روز‌های شنبه و یکشنبه ورزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش نسبی دما در شمال شرق و شرق کشور رخ خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب  در برخی استان‌های واقع در شمال غرب و شمال شرق کشور رگبار باران و رعد و برق را شاهد بودیم.

وی افزود: امشب با گذر امواج تراز میانی جو از نیمه شمالی کشور، در آذربایجان شرقی، اردبیل، غرب گیلان، شرق سمنان، خراسان شمالی، شرق گلستان و برخی نقاط در اصفهان و یزد، افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.

او بیان کرد:یکشنبه فقط در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود.

او گفت:طی روزهای شنبه و یکشنبه ورزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش نسبی دما در شمال شرق و شرق کشور رخ خواهد داد. خلیج فارس تنگه هرمز و دریای عمان تا روز دوشنبه مواج است

