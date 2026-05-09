گاردین در گزارشی اعلام کرد که ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - گاردین در گزارشی اعلام کرد: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است؛ وی با شکستهایی در برابر تهران و در برابر دموکراتها مواجه شده است.
گاردین در گزارشی اعلام کرد: شاهدیم که چه اتفاقی برای فردی میافتد که نیاز به تسلط بر دیگران دارد، اما نمیتواند این کار را انجام دهد. ایران تسلیم نمیشود. این کشور میتواند فشار اقتصادی ناشی از محاصره را بهتر از دونالد ترامپ در برابر فشار سیاسی ناشی از افزایش قیمت بنزین (که اکنون به طور متوسط تقریباً ۴.۵۰ دلار در هر گالن است) و به دنبال آن افزایش قیمت مواد غذایی، تحمل کند.
گاردین در این گزارش اضافه کرد: شکست قریب الوقوع او (دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا) در ایران فقط یک شکست ژئوپلیتیکی جدی برای آمریکا نیست؛ بلکه یک بحران شخصی برای ترامپ محسوب میشود. افزایش قیمتها همراه با جنگی که به طور فزایندهای وی نامحبوب میشود، احتمال اینکه دموکراتها کنترل مجلس نمایندگان و حتی احتمالاً سنا را در انتخابات میان دورهای پیش رو پس بگیرند، افزایش داده است.
گزارش گاردین میافزاید: در اینجا نیز، این فقط یک شکست سیاسی برای حزب جمهوریخواه نیست، بلکه یک بحران شخصی برای ترامپ است. همانطور که پس از انتخابات ۲۰۲۰ دیدیم، غرور او نمیتواند یک شکست تحقیرآمیز را بپذیرد. نیاز او به قلدری چنان در ذهن ناامن او ریشه دوانده است که شکستهایی که اکنون با آن روبهرو است - در برابر ایران و در برابر دموکراتها - در حال حاضر انفجارهایی را به راه انداخته است. او بیش از هر زمان دیگری وحشیانه پست میگذارد - حمله، توهین، تمسخر، تهدید.