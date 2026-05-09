گاردین در گزارشی اعلام کرد که ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - گاردین در گزارشی اعلام کرد: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است؛ وی با شکست‌هایی در برابر تهران و در برابر دموکرات‌ها مواجه شده است.

 گاردین در گزارشی اعلام کرد: شاهدیم که چه اتفاقی برای فردی می‌افتد که نیاز به تسلط بر دیگران دارد، اما نمی‌تواند این کار را انجام دهد. ایران تسلیم نمی‌شود. این کشور می‌تواند فشار اقتصادی ناشی از محاصره را بهتر از دونالد ترامپ در برابر فشار سیاسی ناشی از افزایش قیمت بنزین (که اکنون به طور متوسط تقریباً ۴.۵۰ دلار در هر گالن است) و به دنبال آن افزایش قیمت مواد غذایی، تحمل کند.

گاردین در این گزارش اضافه کرد: شکست قریب الوقوع او (دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا) در ایران فقط یک شکست ژئوپلیتیکی جدی برای آمریکا نیست؛ بلکه یک بحران شخصی برای ترامپ محسوب می‌شود. افزایش قیمت‌ها همراه با جنگی که به طور فزاینده‌ای وی نامحبوب می‌شود، احتمال اینکه دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان و حتی احتمالاً سنا را در انتخابات میان دوره‌ای پیش رو پس بگیرند، افزایش داده است.

گزارش گاردین می‌افزاید: در اینجا نیز، این فقط یک شکست سیاسی برای حزب جمهوری‌خواه نیست، بلکه یک بحران شخصی برای ترامپ است. همانطور که پس از انتخابات ۲۰۲۰ دیدیم، غرور او نمی‌تواند یک شکست تحقیرآمیز را بپذیرد. نیاز او به قلدری چنان در ذهن ناامن او ریشه دوانده است که شکست‌هایی که اکنون با آن رو‌به‌رو است - در برابر ایران و در برابر دموکرات‌ها - در حال حاضر انفجار‌هایی را به راه انداخته است. او بیش از هر زمان دیگری وحشیانه پست می‌گذارد - حمله، توهین، تمسخر، تهدید.

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جنگ رمضان
خبرهای مرتبط
سخنگوی فراجا: پلیس ۱۸۵ فروند موشک را در جنگ رمضان خنثی کرد
صدراعظم آلمان: پایان دادن به جنگ هدف مشترک اروپا و آمریکاست
مصر برای مقابله با پیامد‌های اقتصادی جنگ، از بانک جهانی کمک دریافت می‌کند
نخست‌وزیر جدید مجارستان سوگند یاد کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۵
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت بین الملل باید وصل بشه
۵
۷۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت پرو= دزدی آشکار
۲
۸۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ‌ ثروت داشتی برای خودت کیف می کردی چرا به آدمخواری وآدم کشی روی آوردی حالا منتظر گرفتاریهایت درآینده باش
۳۹
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنتو وصل کنید
۵
۶۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
این نقشه داره
با پیام دادن و مهلت برای جواب ایران و دعوت به مذاکره میخواد جای رهبران را پیدا کنه برا موج بعدی حمله که با ترور شروع میشه
۴
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت رو وصل کنید استخاره می کنید؟
۸
۶۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
باشگاه خبرنگاران برید بیرون قیمتا رو ببینید لیست تهیه کنید به کارگر چه چیزایی می تونه بخره با این حقوقا دیگه بچه هم داشته باشی که بدتر
۶
۱۰۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ما ۹۰میلیون ایرانی گوش به فرمان رهبری و امام جمعه ها هستیم
۸۵
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا اینترنت پرو انقدر گرونه؟؟! خوب دارن درآمدزایی میکنن
۶
۹۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت پرو میخوای چیکار؟ اینترنت آزاد حق شهروندیته، حقتو بخواه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
تا وقتی یابو باشه، یابو سوار هم هست.
مرد باشید نخرید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
خدا وکلی یکی بگه این مردم چه گناهی مرتکب شدن باید با این همه مشگل و گرانی سرسام آور از صبح تا شب دست وپنجه بزنن وروزگار الکی سپری کنن وفریاد رسی هم نباشد .،،،
۹
۱۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
این حرفهارو به کسی بزن که به کشورت حمله کرده خائن وطن فروش.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
21:05 از وجود شماهاست این مشکلات وقتی دشمن داخلی داریم نوبت به خارجی نمیرسه
Iran (Islamic Republic of)
وراج
۲۰:۵۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
سلام
الان که امریکا موانعی برای شروع مجدد جنگ داره چرا از نظر نظامی تحریکش نمیکنیم تا تحت فشار بیشتر قرار بگیره . باید از ضعف کنونی استفاده کنیم .
۲۱
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
تحریکش کنیم که دوباره با ما بجنگه ؟ خدایا من باختم بدم بلختم به هموطن هم باختم فقط بزارید من برم 🤣
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
از قدیم گفتند تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد الحق اسم شایسته ای برای خودت انتخاب کردی برازنده خودته
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
از حقوق پایین کارگرا و مشکلات اقتصادی خبر بذارید ما به کشورای دیگه کاری نداریم مهم مردم خودمون هستن
۵
۹۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ کاسه چه کنم‌ چه کنم دستش گرفته. به در بسته خورده. این است قدرت مردم ایران

شکست ترامپ در برابر ایران، در انتخابات حزبش را می پوکونه
۶۳
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت بین الملل باید بدون تبعیض وصل بشه نارضایتی مردم رو بیشتر نکنید
۶
۱۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
وراج
۲۰:۵۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
سلام
اسراییل امریکا را بیچاره کرد . چرا روی این موضوع کار و تبلیغ نمیکنید . تاثیر زیادی دارد .
۳۰
۲۵
پاسخ دادن
۱۲
ترامپ: انتظار داریم ایران به زودی پاسخ ما را بدهد
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
جمعیت الوفاق بحرین: حكومت عليه شيعيان اعلام جنگ كرده است
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
ادامه موج سرکوب در بحرین
پوتین: اگر جنگ علیه ایران به پایان نرسد، جهان هزینه آن را خواهد پرداخت
نیویورک تایمز: دریای خزر پلی بین ایران و روسیه است که تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشد
آخرین اخبار
آزمايش موشكى هند با موفقيت انجام شد
پوتین: اگر جنگ علیه ایران به پایان نرسد، جهان هزینه آن را خواهد پرداخت
برنى سندرز: دولت آمریکا درباره هزینه درگیری‌ها دروغ می‌گوید
جنگ در آسیای غربی مردم انگلیس را ترسانده است
ترامپ: انتظار داریم ایران به زودی پاسخ ما را بدهد
شمار شهدای لبنان به ۲۷۹۵ نفر رسيد
جمعیت الوفاق بحرین: حكومت عليه شيعيان اعلام جنگ كرده است
به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در شمال اراضى اشغالی
عضو کنگره آمریکا خواستار پایان دادن به جنگ علیه ایران شد
بلومبرگ: ذخایر جهانی نفت با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال کاهش است
دیدار الجولانی و نواف سلام در دمشق
نیویورک تایمز: دریای خزر پلی بین ایران و روسیه است که تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشد
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
نخست‌وزیر جدید مجارستان سوگند یاد کرد
کرملین: مسیر صلح روسیه و اوکراین پیچیده است
صدراعظم آلمان: پایان دادن به جنگ هدف مشترک اروپا و آمریکاست
مصر برای مقابله با پیامد‌های اقتصادی جنگ، از بانک جهانی کمک دریافت می‌کند
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
نماینده حزب‌الله: مقاومت دیگر به وضعیت پیش از دوم مارس بازنمی‌گردد
حزب الله: مذاکرات مستقیم با اسرائیل «مسیر نزولی و امتیازدهی» است
بازگشت گوردون براون به دولت انگلیس در بحران
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
ادامه موج سرکوب در بحرین
پرواز‌های هواپیمایی «ویز ایر» مجارستان به اراضی اشغالی لغو شد
قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران
ترامپ سنت ۱۰ ساله بازنگری نقشه‌های انتخاباتی را شکست
آسیاتایمز: جنگ با ایران پایان «عصر برتری بلامنازع آمریکا» را آشکار کرد/ جهان دیگر تک‌قطبی نیست
اردوغان: نیاز اتحادیه اروپا به ترکیه بیشتر از نیاز ما به آنهاست