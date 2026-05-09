منچستریونایتد در هفته سی و ششم لیگ برتر انگلیس در خانه ساندرلند متوقف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته سی و ششم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال منچستریونایتد میهمان ساندرلند بود که این دیدار در پایان با تساوی بدون گل به پایان رسید.
شیاطین سرخ با این تساوی ۶۵ امتیازی شدند و در رده رده سوم جدول قرار دارند.
ساندرلند نیز با ۴۸ امتیاز در رده دوازدهم قرار گرفته است.
در سایر دیدارها برایتون با نتیجه ۳ - ۰ از سد ولورهمپتون گذشت. برایتون با این پیروزی ۵۳ امتیازی شد و به رده هفتم جدول صعود کرد و برای کسب لیگ اروپا و لیگ قهرمانان اروپا امیدوارتر شد.
فولام نیز با یک گل بورنموث را بدرقه کرد.