منچستریونایتد در هفته سی و ششم لیگ برتر انگلیس در خانه ساندرلند متوقف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته سی و ششم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال منچستریونایتد میهمان ساندرلند بود که این دیدار در پایان با تساوی بدون گل به پایان رسید.

شیاطین سرخ با این تساوی ۶۵ امتیازی شدند و در رده رده سوم جدول قرار دارند.

ساندرلند نیز با ۴۸ امتیاز در رده دوازدهم قرار گرفته است.

در سایر دیدار‌ها برایتون با نتیجه ۳ - ۰ از سد ولورهمپتون گذشت. برایتون با این پیروزی ۵۳ امتیازی شد و به رده هفتم جدول صعود کرد و برای کسب لیگ اروپا و لیگ قهرمانان اروپا امیدوارتر شد.

فولام نیز با یک گل بورنموث را بدرقه کرد.