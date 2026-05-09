معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از صدور سند مالکیت برای بیش از ۴ میلیون خانه روستایی در کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم اعطای سند‌های روستایی در سازمان نظام مهندسی گیلان گفت: از ۵ میلیون خانه روستایی در کشور، ۴ میلیون و ۲۰۰ خانه سند مالکیت دریافت کرده‌اند.

حسن بابایی افزود: کار ثبت ۳۰ میلیون زمین و ِملک قولنامه‌ای در مدت ۲ سال باید انجام شود و برای تسریع در این کار، باید از ظرفیت بخش خصوصی هم استفاده شود.

هادی حق شناس استاندار گیلان هم در این مراسم، گفت: یکی از الفبای توسعه یافتگی صدور سند مالکیت برای املاک است و نداشتن سند عامل رشد نکردن منطقه حاشین نشین هاست، زیرا با صدور سند مالکیت برای این املاک، ارزش زمین‌ها بالارفته و مالکان می‌توانند از تسهیلات و دیگر امکانات برخوردار شوند.

جبار کوچکی نژاد رییس مجمع نمایندگان گیلان نیز در ادامه این مراسم، با انتقاد از اینکه فشار‌های بیرونی بر املاک گیلان برای احداث بنا‌های افراد شاخص زیاد است، گفت: همواره به مسولان ثبت اسناد و دستگاه قضایی توصیه کرده‌ام که به بومی‌ها سخت نگیرند، اما در برخورد با افرادی که قصد دارند با تغییر کاربری، در زمین‌های گیلان ویلا بسازند، سخت گیر باشند.

سعید بدوی رییس ثبت اسناد و املاک گیلان هم در این مراسم، گفت: گیلان در سال گذشته، رتبه نخست دریافت اسناد زراعی، رتبه نخست در صدور آرا و بالاترین میزان تبدیل اسناد قدیمی به تک برگ را به خود اختصاص داد.

در پایان این مراسم، اسناد چند دستگاه دولتی از جمله استانداری گیلان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، شهرک صنعتی و اسناد زمین‌های کشاورزی به کشاورزان داده شد.

منبع : خبرگزاری صداوسیما