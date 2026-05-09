باشگاه خبرنگاران جوان - اینترنت، این شبکه عظیم که امروز بخش جداییناپذیر زندگی ماست، بر خلاف تصور بسیاری، مخترع واحدی ندارد. این فناوری حاصل تلاش جمعی دهها دانشمند، برنامهنویس و مهندس است که طی چندین دهه، قطعات این پازل بزرگ را کنار هم چیدند تا «بزرگراه اطلاعاتی» امروز شکل بگیرد.
سالها قبل از اینکه اولین کامپیوترها ساخته شوند، دانشمندان وجود یک شبکه جهانی اطلاعات را پیشبینی کرده بودند. در اوایل قرن بیستم، نیکولا تسلا ایده «سیستم بیسیم جهانی» را مطرح کرد و در دهههای ۳۰ و ۴۰ میلادی، متفکرانی همچون ونیوار بوش، تصور میکردند که روزی تمام کتابها و رسانهها در یک سیستم ذخیرهسازی قابل جستجو در دسترس باشند.
در دهه ۱۹۶۰ میلادی، ایده اینترنت از رویا به واقعیت نزدیک شد. لیکلایدر (از اساتید برجسته MIT) ایده «شبکه بینکهکشانی کامپیوتری» را همگانی کرد. در همان دوران، دانشمندان روشی به نام «سوئیچینگ بستهها» را ابداع کردند؛ روشی که اجازه میداد دادهها به قطعات کوچک تقسیم و با سرعت بالا در شبکه منتقل شوند. این تکنولوژی، در واقع اولین خشت بنای اینترنت مدرن بود.
اولین نسخه آزمایشی و کاربردی اینترنت با نام «آرپانت» (ARPANET) در اواخر دهه ۶۰ میلادی و با حمایت وزارت دفاع آمریکا ساخته شد. این شبکه برای اولین بار اجازه داد چندین کامپیوتر با یکدیگر صحبت کنند.
در شب ۲۹ اکتبر ۱۹۶۹، اولین پیام تاریخ اینترنت بین دو کامپیوتر در کالیفرنیا ارسال شد. پیام قرار بود کلمه «LOGIN» باشد، اما سیستم پس از ارسال دو حرف اول (LO) از کار افتاد! با این حال، همان دو حرف ثابت کرد که ارتباط راه دور کامپیوتری امکانپذیر است.
در دهه ۷۰ میلادی، رابرت کان و وینتون سرف، استانداردی را به نام TCP/IP طراحی کردند. این استاندارد در واقع «زبان مشترک» تمام کامپیوترها شد تا بتوانند بدون توجه به مدل و سیستمشان، با هم تبادل اطلاعات کنند. در اول ژانویه ۱۹۸۳، این استاندارد رسماً پذیرفته شد و اینترنت به شکلی که امروز میشناسیم، متولد گردید.
بسیاری از مردم «وب» را با «اینترنت» اشتباه میگیرند. حقیقت این است که وب تنها یکی از راههای استفاده از اینترنت است. در سال ۱۹۹۰، تیم برنرز-لی با اختراع «وب جهانگستر» (WWW)، سایتها و لینکها را به وجود آورد. این اختراع باعث شد استفاده از اینترنت برای مردم عادی ساده شود و دنیای دیجیتال به خانههای ما راه پیدا کند.
اینترنت مسیر طولانی و پرفراز و نشیبی را طی کرده است؛ از پیامهای ناقص دو حرفی در آزمایشگاههای نظامی تا پخش زنده ویدیوهای باکیفیت در جیب ما. این تکنولوژی نه کار یک نفر، بلکه میراث مشترک نوابغی است که جهان را به هم متصل کردند.
