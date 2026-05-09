تحلیلگران می‌گویند در پی مختل شدن تولید و انتقال نفت به خاطر جنگ علیه ایران، ذخایر طلای سیاه به شدت کاهش یافته و به زودی به سطح بحرانی می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که موجودی جهانی نفت با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال کاهش است، زیرا جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران سبب شده انتقال نفت در خلیج فارس مختل شود و سپر‌هایی را که در ابتدا برای محافظت در برابر شوک‌های عرضه در نظر گرفته شده بود، از بین برده است.

کاهش سریع موجودی نفت به این معنی است که به زودی کمبود عرضه شدیدتر شده و بهای نفت بیش از پیش، افزایش می‌یابد.

 تنگه هرمز حدودا دو ماه است که عملا مسدود مانده و بنابراین دولت‌ها و صنایع گزینه‌های کمتری برای مقابله با کمبود انرژی دارند.

 کاهش شدید موجودی همچنین به این معنی است که حتی پس از پایان جنگ و باز شدن تنگه هرمز، بازار برای مدت طولانی‌تری در برابر اختلالات عرضه آسیب‌پذیر خواهد بود.

شرکت خدمات مالی آمریکایی «مورگان استنلی» تخمین می‌زند که موجودی جهانی نفت بین اول مارس و ۲۵ آوریل (۱۰ اسفند تا ۵ اردیبهشت) به طور متوسط حدود ۴.۸ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است که بسیار فراتر کاهش موجودی‌های قبلی است.

گفته شده نفت خام تقریباً ۶۰ درصد از این کاهش را تشکیل می‌دهد و بقیه آن فرآورده‌های پالایش شده هستند.

همچنین گفته شده اندونزی، ویتنام، پاکستان و فیلیپین جدی‌ترین نگرانی را درباره کمبود سوخت دارند و احتمالاً در کمتر از یک ماه به سطوح بحرانی عرضه می‌رسند. در همین حال، اقتصاد‌های بزرگتر در منطقه، به ویژه چین فعلاً در وضعیت نسبتا خوبی به سر می‌برند.

با این حال، ذخایر سوخت جت اروپا نیز با نزدیک شدن به تعطیلات تابستانی به سرعت در حال کاهش است و برخی از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که این ذخایر در ماه ژوئن (خرداد-تیر) به سطوح بحرانی می‌رسند.

شرکت خدمات مالی و بانکداری «جی‌پی‌مورگان» هشدار می‌دهد که اگر تنگه هرمز بازگشایی نشود، موجودی نفت در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی می‌تواند اوایل ماه آینده به «سطح فشار عملیاتی» و سپس تا سپتامبر (شهریور-مهر) به «حداقل عملیاتی» برسد. این نقطه‌ای است که جهان به حداقل مقدار نفت مورد نیاز برای عملکرد صحیح خطوط لوله، مخازن ذخیره‌سازی و پایانه‌های صادراتی می‌رسد.

در همین حال، آمریکا که به آخرین تأمین‌کننده نفت جهان تبدیل شده، با افزایش صادرات خود، موجودی داخلی نفت خام و سوخت را به زیر میانگین‌های تاریخی رسانده است. طبق داده‌های دولتی، موجودی نفت خام آمریکا، از جمله ذخیره استراتژیک نفت این کشور، برای چهارمین هفته متوالی کاهش یافته است. از سوی دیگر، ذخایر فرآورده‌های پالایش شده این کشور در پایان هفته گذشته به پایین‌ترین نقطه خود از سال ۲۰۰۵ رسید، در حالی که ذخایر بنزین نزدیک به پایین‌ترین سطح فصلی خود از سال ۲۰۱۴ قرار داشت.

تحلیلگران هشدار می‌دهند حتی اگر تنگه هرمز بازگشایی شود، بعید است که تولید و تزانزیت در خلیج فارس به این زودی‌ها به سطح عادی بازگردد، به این معنی که مصرف‌کنندگان سوخت ممکن است مجبور شوند بیشتر به مخازن ذخیره‌سازی مراجعه کنند.

منبع: بلومبرگ

برچسب ها: ذخایر نفت ، کاهش عرضه ، تنگه هرمز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
الان که هوا داره گرم میشه پیت نفت به درد نمیخوره تا زمستون کلی مونده 😉😉🤪11
Iran (Islamic Republic of)
پتقلی
۲۱:۱۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ذخایربسیاری از خانوار های ایرانی هم در حال نه کشیدن است.قابل توجه علامه های دهر
