باشگاه خبرنگاران جوان - آور مابیل در کاکوما، اردوگاه پناهندگان در کنیا متولد شد. فوتبال در آنجا به او زندگی بخشید. پس از مهاجرت خانواده‌اش به استرالیا، همه چیز شتاب گرفت. او سریعا خود را متمایز کرد و خیلی زود راهی اروپا شد. مابیل در لیگ‌های دانمارک، پرتغال، ترکیه، اسپانیا و سوئیس بازی کرده است.

لحظه تاریخی (۲۰۲۲)

در سال ۲۰۲۲، مابیل ضربه پنالتی را مقابل پرو تبدیل به گل کرد و استرالیا را به جام جهانی رساند. او پس از آن گفت: این گل تنها راه تشکر از استرالیا به نمایندگی از خانواده‌ام بود.

اندوه و بازسازی

در سال ۲۰۱۹، خواهر کوچکش در یک تصادف رانندگی درگذشت که باعث افت مابیل شد. او اکنون این اتفاقات تلخ را پشت سر گذاشته و می‌خواهد با تمام تمرکز در جام جهانی خودش را نشان دهد.

مابیل - که اکنون در لیگ دوم اسپانیا برای کاستلون بازی می‌کند - گفت: من الان در شرایط خیلی خوبی هستم. هم از نظر روحی و هم از نظر فنی. می‌دانم چه توانایی‌هایی دارم و منتظر فرصت برای خدمت به کشورم هستم.

استرالیا در گروه D جام جهانی ۲۰۲۶ با تیم‌های ترکیه، آمریکا و پاراگوئه همگروه است.

منبع: ایسنا