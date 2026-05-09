نخستین دوره ملی دانش افزایی حمایت از طرح های ملی کار آفرینی و اشتغال جوانان در نوشهر برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - نخستین دوره ملی دانش افزایی حمایت از طرح های ملی کار آفرینی و اشتغال جوانان با حضور مسئولان کشوری و مدیرکل ورزش و جوانان مازندران برپا شد.

این همایش دو روزه با حضور اعظم کریمی مدیرکل طرح های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان، سردار گودرزی جانشین قرارگاه مرکزی مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح، احمدی معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان، محمدرضا ییلاقی معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان مازندران و جمعی دیگر از مسئولان  در مجتمع گردشگری چلندر نوشهر آغاز شد.

حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در این همایش با اشاره به ازخودگذشتگی ها و دلاوری های فرزندان میهن در جنگ تحمیلی رمضان گفت : امروز اگر آرامش در کشور حاکم است مرهون رشادت ها و دلامردی های رزمندگان غیور اسلام پای لانچرها و مردم و جوانان در میدان خیابان است.

این مقام مسئول استانی ضمن خیر مقدم به مدعوین ملی و شرکت کنندگان در این همایش ابراز امیدواری کرد، اداره کل ورزش و جوانان با بهره گیری از همه ظرفیت های موجود برای تحقق اهداف طرح های ملی دانش افزایی و اشتغال جوانان در مازندران گام بردارد.

وی ضمن پاسداشت یاد و خاطره سرداران شهید ۳ جنگ تحمیلی و  سپهبد شهید باقری رییس فقید ستاد کل نیروهای مسلح و سردار شهید سپهبد سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران افزود: یکی از مهم ترین دغدغه های امروز در کشور آموزی مهارت آموزی جوانان و در پی آن اشتغال آنان است که زمان خدمت سربازی جوانان، فرصت خوبی برای این منظور است.

