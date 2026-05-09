باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نامه‌هایی جداگانه به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی شهیدبهشتی و بابل، موافقت قطعی شورای گسترش با تأسیس مراکز رشد تخصصی در این دو دانشگاه را اعلام کرد.

بر اساس این ابلاغیه که پیرو پیشنهاد و پیگیری‌های معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تنظیم شده است، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی مجاز به راه اندازی «مرکز رشد فناوری فرآورده‌های طبیعی و طب مکمل» و دانشگاه علوم پزشکی بابل موظف به تأسیس «مرکز رشد فناوری و نوآوری گیاهی و فرآورده‌های طبیعی» شدند.

وزیر بهداشت در این ابلاغیه‌ها تصریح کرد: این تصمیم به استناد رأی صادره در دویست و نود و هفتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ اتخاذ شده و این مراکز در قالب پست‌های موجود در مجموعه‌ی پست‌های تشکیلاتی مصوب دانشگاه‌های مذکور فعالیت خواهند کرد.

شایان ذکر است که پیشنهاد اولیه و بسترسازی برای تصویب این مراکز از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت صورت گرفته است؛ نهادی که با نگاهی راهبردی به حوزه فناورانه طب سنتی و فرآورده‌های طبیعی، نقش کلیدی در تسهیل مسیر تجاری‌سازی دانش بومی ایفا کرده است.

این مراکز با مأموریت‌های متفاوت، اما هم‌افزا، وظیفه حمایت از ایده‌های فناورانه، توسعه فناوری‌های نوین در زنجیره تولید محصولات طبیعی و ارتقای استانداردسازی در حوزه طب مکمل را بر عهده خواهند داشت. انتظار می‌رود استقرار این مراکز رشد در دانشگاه‌های شهیدبهشتی و بابل، علاوه بر تقویت ارتباط میان صنعت و دانشگاه، منجر به تسریع فرآیند تبدیل پژوهش به محصول و حضور قدرتمندتر شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در بازار‌های داخلی و بین‌المللی شود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت