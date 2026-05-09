باشگاه خبرنگاران جوان - ارسلان ازهاری در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، اظهار داشت: هدف اصلی مجموعه مدیریتی استان، حفظ اشتغال، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و فراهمسازی زمینه بازگشت سریع واحدهای اقتصادی به چرخه فعالیت پایدار است.
وی با اشاره به بررسی وضعیت واحدهای آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم، افزود:، اقدامات اولیه نسبت به شناسایی واحدهای آسیبدیده و برآورد میزان خسارات انجام و به وزارت کشور ابلاغ شده است، اما ضروریست دستگاههای اجرایی استان در حوزه مأموریتی خود، جهت بررسی دقیق میزان خسارات گزارشهای لازم را ارائه دهند تا در چارچوب ابلاغیههای دولت و بستههای حمایتی پیشبینیشده، بتوانیم حمایتهای لازم را از این واحدها انجام دهیم.
معاون اقتصادی استاندار کردستان تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات این واحدها مربوط به تسهیلات بانکی، بدهیها و تعهدات مالی است و تلاش میشود با همکاری دستگاههای مرتبط، زمینه مساعدت و حمایت بیشتر از این واحدها فراهم شود.
ازهاری همچنین حمایت از واحدهای راکد و نیمهفعال استان را ضروری دانست و گفت: برخی واحدهای تولیدی به دلیل مطالبات بانکی یا مشکلات ناشی از چک برگشتی، دچار رکود یا تعطیلی شدهاند؛ بر همین اساس به بانکها و دستگاههای مرتبط تاکید شده است با در نظر گرفتن شرایط ویژه موجود، نسبت به اعمال تخفیفها، مساعدتها و معافیتهای لازم اقدام کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه تاکنون ۲۲۷ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار شده است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه ۹۷ درصد مصوبات این ستاد اجرایی شده و بخش عمدهای از واحدهایی که با مشکلات مختلف مواجه بودهاند، از طریق تصمیمات اتخاذشده به چرخه فعالیت بازگشتهاند.
معاون اقتصادی استاندار کردستان اضافه کرد: حدود سه درصد مصوبات نیز همچنان در مرحله پیگیری و اقدام قرار دارند که به دلایل مختلف تاکنون به نتیجه نهایی نرسیدهاند.
در این جلسه، ۱۲ پرونده در حوزههای صنعت، گردشگری، خدمات و کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع موانع و تسهیل فعالیت این واحدها اتخاذ شد.
منبع:استانداری