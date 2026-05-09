رئیس جمهور اسلامی ایران آیه ۶۴ سوره مبارکه آل عمران را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس آیه ۶۴ سوره مبارکه آل عمران را منتشر کرد:

‏قُلْ یَـٰٓأَهْلَ ٱلْکِتَٰبِ تَعَالَوْاْ إِلَیٰ کَلِمَةࣲ سَوَآءِۭ بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِکَ بِهِ شَیْـࣰٔا وَلَا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابࣰا مِّن دُونِ ٱللَّهِۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُون

ترجمه فارسی:

بگو:‌ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است [و همه کتاب‌های آسمانی و پیامبران آن را ابلاغ کردند]که جز خدای یگانه را نپرستیم، و چیزی را شریک او قرار ندهیم، و بعضی از ما بعضی را اربابانی به جای خدا نگیرد. پس اگر [از دعوتت به این حقایق]روی گرداندند [تو و پیروانت]بگویید: گواه باشید که ما [در برابر خدا و فرمان‌ها و احکام او]تسلیم هستیم.