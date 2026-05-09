رئیس جمهور اسلامی ایران آیه ۶۴ سوره مبارکه آل عمران را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس آیه ۶۴ سوره مبارکه آل عمران را منتشر کرد:

‏قُلْ یَـٰٓأَهْلَ ٱلْکِتَٰبِ تَعَالَوْاْ إِلَیٰ کَلِمَةࣲ سَوَآءِۭ بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِکَ بِهِ شَیْـࣰٔا وَلَا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابࣰا مِّن دُونِ ٱللَّهِۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُون
ترجمه فارسی:

بگو:‌ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است [و همه کتاب‌های آسمانی و پیامبران آن را ابلاغ کردند]که جز خدای یگانه را نپرستیم، و چیزی را شریک او قرار ندهیم، و بعضی از ما بعضی را اربابانی به جای خدا نگیرد. پس اگر [از دعوتت به این حقایق]روی گرداندند [تو و پیروانت]بگویید: گواه باشید که ما [در برابر خدا و فرمان‌ها و احکام او]تسلیم هستیم.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، قرآن
خبرهای مرتبط
تاکید پزشکیان بر ضرورت شکل‌گیری بسیج عمومی برای اصلاح الگوی مصرف
بررسی برنامه‌های تأمین دارو و تجهیزات پزشکی سال ۱۴۰۵ با حضور رئیس‌جمهور
پیام تبریک پزشکیان در پی قهرمانی تیم ملی وزنه برداری جوانان ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سردار موسوی: موشک‌ها و پهپادها بر دشمن قفل شده و منتظر فرمان شلیک هستیم
هشدار سپاه پاسداران نسبت به تعرض علیه شناورهای ایران
پیام قرآنی رئیس جمهور: جز خدای یگانه را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم
بررسی برنامه‌های تأمین دارو و تجهیزات پزشکی سال ۱۴۰۵ با حضور رئیس‌جمهور
کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد
تاکید پزشکیان بر ضرورت شکل‌گیری بسیج عمومی برای اصلاح الگوی مصرف
آخرین اخبار
سردار موسوی: موشک‌ها و پهپادها بر دشمن قفل شده و منتظر فرمان شلیک هستیم
هشدار سپاه پاسداران نسبت به تعرض علیه شناورهای ایران
پیام قرآنی رئیس جمهور: جز خدای یگانه را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم
تاکید پزشکیان بر ضرورت شکل‌گیری بسیج عمومی برای اصلاح الگوی مصرف
بررسی برنامه‌های تأمین دارو و تجهیزات پزشکی سال ۱۴۰۵ با حضور رئیس‌جمهور
کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد
محمدرضا عارف: راهبرد دشمن برای تضعیف صنایع پیشران شکست خورد
سردار جلالی: هلال‌احمر از منظر پدافند غیرعامل نقشی راهبردی و مکمل دارد
تجمعات شبانه در سراسر کشور متعلق به نظام و انقلاب است
توان هسته‌ای، تنگه هرمز و سراب خطرناک رفع تحریم!
قهرمانی جوانان وزنه‌بردار ایران، تجلی امید و مقاومت در برابر فشار‌های دشمنان
شرایط ویژه اقتصاد ایران و ضرورت نگاه منصفانه
بقائی: تناقض ترامپ این است که برای حل موضوع هسته‌ای تهدید به حمله اتمی می‌کند
عملیات موشکی پهپادی مایوان؛ جهنم ۸ دقیقه‌ای ارتش روی سر آمریکایی‌ها
اماراتی‌ها باید بدانند ماجراجویی در خلیج فارس برای آنها هزینه‌های سنگینی دارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۱۹ اردیبهشت