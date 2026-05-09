باشگاه خبرنگاران جوان - نیروهای امنیتی با رصد دقیق فضای مجازی، موفق به شناسایی و انهدام شبکهای سازمانیافته از عاملان انتشار اخبار جعلی و ترویج نفرتپراکنی علیه جمهوری اسلامی ایران شدند. این شبکه که با استفاده از هویتهای جعلی و حسابهای کاربری ناشناس فعالیت میکرد، در تلاش بود تا با ایجاد دو دستگی و تفرقه در جامعه، امنیت روانی و اجتماعی کشور را مختل کند.
یکی از اعضای اصلی این شبکه که با نام مستعار در فضای مجازی فعالیت میکرد، در اعترافات خود اذعان داشت که تصور میکردند با پنهان شدن پشت هویتهای جعلی، هیچگاه قابل شناسایی نخواهند بود. اما تلاشهای شبانهروزی کارشناسان امنیتی و با بهرهگیری از تکنیکهای پیشرفته شناسایی، تمامی این هویتهای پوششی را برملا ساخت.