مدیرکل طرح های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان از تحقق ۸۰ درصدی طرح مهارت آموزی تا اشتغال‌  خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - کریمی مدیرکل طرح های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان در رویداد ملی دانش افزایی حمایت از طرح های ملی کار آفرینی و اشتغال جوانان که به میزبانی نوشهر برگزار شد، گفت: با یاد شهید سپهبد باقری و با تلاش های صورت گرفته در نهادها و سازمان های مربوطه، طرح مهارت آموزی تا اشتغال‌ جوانان به ۸۰ درصد اهداف از پیش طراحی شده رسید.

وی با تشریح جزئیات این طرح افزود: مقرر شد با توجه به تقاضاهای شغلی جوانان در استان ها، سازمان های مردم نهاد مجری طرح با مراجعه به بخش های صنعتی، خدماتی و تولیدی نیازهای شغلی را احصا کنند و سازمان آموزش فنی و حرفه ای بعنوان بال دوم طرح در کنار وزارت ورزش و جوانان با توجه به مشاغل مشخص شده، شرایط برگزاری دوره های تخصصی احصا شده را فراهم کنند و ستاد کل نیروهای مسلح نیز سربازانی که در ۶ ماه آخر خدمت خود هستند را به وزارت ورزش و جوانان برای فراگیری دوره معرفی نماید.

کریمی در ادامه افزود: علیرغم سختی های کار هماهنگی بین مجموعه های مختلف درگیر این طرح و اینکه دو جنگ تحمیلی را هم در این برهه داشتیم اما با اراده ای که در قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح و ارتباط موثری که بین معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و سازمان فنی و حرفه ای شکل گرفته بود، لحظه ای اخلال در اجرای طرح نداشتیم و خوشبختانه منجر به تحقق ۸۰ درصدی اهداف پیش بینی شده طرح گردید.

مدیرکل طرح های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان در ادامه گفت: همکاری و هم افزایی برون سازمانی شکل گرفته در این یکسال موجب شد جوانانی که در حال تکمیل دوره خدمت سربازی هستند آماده ورود به بازار کار شوند و قطعا در سال ۱۴۰۵ نیز طرح شهید باقری پرقدرت ادامه خواهد یافت.

وی در ادامه با اعلام اینکه در استان مازندران نتایج بسیار خوبی از اجرای این طرح حاصل شد، گفت: از سهمیه ۵۰ هزار نفری که در سراسر کشور تعیین شده بود ۳۵ هزار نفر جوان آموزش دیده در دوره های مهارت آموزی داشتیم.

برچسب ها: مهارت آموزی ، اشتغال
خبرهای مرتبط
برگزاری نخستین دوره ملی دانش افزایی حمایت از طرح های ملی کار آفرینی و اشتغال جوانان در نوشهر
ورود نخستین کشتی کروز به چرخه گردشگری دریایی شمال
آغاز توزیع تخم نوغان در مازندران؛ ۳۲۰۰ جعبه در اختیار نوغانداران قرار می‌گیرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دیدار تیم‌های رسانه ورزش مازندران و پیشکسوتان چهاردانگه به یاد شهدای میناب
تحقق ۸۰ درصدی طرح مهارت آموزی تا اشتغال‌
ترافیک سنگین در محور هراز
کشف لاشه یک قلاده فوک خزری در ساحل میانکاله؛ شمار تلفات در سواحل مازندران به ۴ مورد رسید
برگزاری نخستین دوره ملی دانش افزایی حمایت از طرح های ملی کار آفرینی و اشتغال جوانان در نوشهر
آخرین اخبار
کشف لاشه یک قلاده فوک خزری در ساحل میانکاله؛ شمار تلفات در سواحل مازندران به ۴ مورد رسید
دیدار تیم‌های رسانه ورزش مازندران و پیشکسوتان چهاردانگه به یاد شهدای میناب
تحقق ۸۰ درصدی طرح مهارت آموزی تا اشتغال‌
برگزاری نخستین دوره ملی دانش افزایی حمایت از طرح های ملی کار آفرینی و اشتغال جوانان در نوشهر
ترافیک سنگین در محور هراز
ضرب‌الاجل فرماندار بابلسر برای نانوایان متخلف
آسمان مازندران در نوسان
پرونده گرانفروشی برنج روی میز تعزیرات 
استمرار صادرات محصولات کشاورزی از مازندران 
حادثه رانندگی در محور بابلکنار - لفور با ۵ زخمی