تیم فوتبال رسانه ورزش مازندران در چارچوب اردوی فرهنگی و ورزشی به ارتفاعات چهاردانگه ساری سفر کرد و در دیداری نمادین به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، مقابل تیم منتخب پیشکسوتان چهاردانگه با نام استقلال کیاسر به میدان رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در ادامه فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی باشگاه رسانه ورزش مازندران، اعضای این تیم روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت‌ماه، با حضور در منطقه کوهستانی و زیبای چهاردانگه شهرستان ساری، اردوی دو روزه‌ای را برگزار کردند.  

در آغاز این اردوی فرهنگی، اعضای تیم با حضور در مزار شهدای منطقه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، ادای احترام کردند. سپس با هدف ترویج فرهنگ همدلی و حمایت از ورزش‌های محلی، به بازدید از اماکن ورزشی کیاسر پرداختند، در مراسم اختتامیه مسابقات والیبال دختران حضور یافتند و در تمرین تنها مدرسه فوتبال منطقه شرکت کردند.  

اعضای تیم رسانه علاوه بر فعالیت‌های ورزشی، از اماکن تاریخی چهاردانگه نیز بازدید کردند و دیداری صمیمانه با پیشکسوتان، چهره‌های شاخص و بزرگان ورزش منطقه داشتند.  

او‌ج این اردوی دو روزه، دیدار دوستانه و نمادینی بود که به یاد شهدای مدرسه میناب در زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال کیاسر برگزار شد. این بازی جذاب و پرگل در فضایی دوستانه و صمیمی با نتیجه ۵ بر ۴ به سود تیم پیشکسوتان چهاردانگه به پایان رسید.  

در حاشیه این برنامه ورزشی و فرهنگی، عالیه زمانی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، شمسی بخشدار چهاردانگه، کلانتری شهردار کیاسر و یعقوبی رئیس اداره ورزش و جوانان چهاردانگه، محمدرضا نوریان رئیس هیأت فوتبال چهاردانگه نیز با حضور در محل برگزاری مسابقه، از باشگاه رسانه ورزش مازندران استقبال کردند و حضور این تیم را در منطقه نمادی از تعامل سازنده جامعه رسانه و ورزش دانستند.  

به گفته مسئولان تیم رسانه ورزش مازندران، اردوی یادشده در راستای اهداف باشگاه مبنی بر توسعه فعالیت‌های فرهنگی، گسترش ارتباط با جامعه ورزش و پاسداشت ارزش‌های ملی و مذهبی برگزار شد و قرار است در ماه‌های آینده نیز برنامه‌های مشابه در دیگر مناطق مازندران اجرا شود.

