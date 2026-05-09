باشگاه خبرنگاران جوان - عضو کنگره آمریکا مارسی کاپتور با انتقاد از افزایش هزینه‌های زندگی مردم آمریکا خواستار پایان دادن به جنگ ایران شد.

کاپتور با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از تأثیر افزایش قیمت نفت بر مردم آمریکا سخن گفت.

وی در این باره اظهار داشت: «بنزین ۵ دلاری و گازوئیل ۶ دلاری برای خانواده‌های آمریکایی نشانه موفقیت نیست. این وضعیت واقعاً آنها را به ستوه آورده است.»

کاپتور افزود: «ما باید به جنگ با ایران پایان داده و به خانواده‌های آمریکایی کمک کنیم که بار دیگر توان تأمین هزینه‌های زندگی‌های خود در این کشور را داشته باشند و نگران این نباشند که هر کالایی که خریداری می‌کنند، به دلیل جنگ، تحت تأثیر قیمت بالاتر نفت قرار گرفته باشد.»

تاکنون چندین قانون‌گذار آمریکایی با انتقاد از تجاوز نظامی علیه ایران خواستار پایان درگیری‌ها شده‌اند. آنها با ابراز نگرانی از افزایش هزینه‌ها در آمریکا، درباره پیامد‌های تداوم وضعیت کنونی هشدار داده‌اند.