باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا صدیق پور دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با بیان اینکه وضعیت تامین نهاده های دامی به حد مطلوبی رسیده است، گفت: واحدهای مرغ گوشتی که تا چند وقت پیش انگیزه ای برای جوجه ریزی نداشتند، تا حدی به جوجه ریزی ترغیب شدند و بواسطه شرایط صفی برای خرید جوجه تشکیل شده است که خوشبختانه با برنامه ریزی صورت گرفته، تولید جوجه روبه افزایش است.

به گفته وی، برای اردیبهشت پیش بینی می شود که تولید جوجه به ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون قطعه برسد که عدد قابل قبولی است و برای خرداد به ۱۳۰ میلیون قطعه خواهد رسید که از نظر میزان تولید و مصرف، مازاد تولیدی برای تولیدکنندگان در برخواهد داشت که با هماهنگی با وزارت جهاد این موضوع را مدیریت خواهیم کرد.

صدیق پور ادامه داد: بنابر آمار در فروردین ۹۵ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفت چراکه بواسطه شرایط مرغداران تمایلی به جوجه ریزی نداشتند و این امر باعث شد برخی گله های مادر نتوانند به تولید ادامه دهند که با تولک بری برخی گله های جوان به چرخه تولید باز می گردند که براین اساس جوجه ریزی خرداد به ۱۳۰ میلیون قطعه خواهد رسید که با هماهنگی با وزارت جهاد در آینده نزدیک این موضوع مدیریت خواهد شد تا شاهد نوسانات قیمت مرغ و جوجه در بازار نباشیم.

دبیر انجمن‌ تولیدکنندگان جوجه یکروزه شرایط تولید مرغ در اردیبهشت را بواسطه شرایط مطلوب تامین نهاده ۲۵۰ هزارتن پیش بینی کرد و افزود: براساس آمار مصرف امکان ذخیره سازی بخشی از این میزان وجود دارد که بدین ترتیب ثبات به بازار باز خواهد گشت.

وی قیمت هرقطعه جوجه یکروزه ۷۰ تا ۸۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: براساس تفاهم نامه با اتحادیه مرغداران، جوجه یکروزه را با قیمت ارشادی ابلاغی وزارت جهاد در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهیم. گفتنی است با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز، وزارت جهاد بر همان مبنا قیمت ارشادی را اعلام می کند، البته براساس آنالیز هزینه های تولید توسط انجمن قیمت هر قطعه جوجه یکروزه ۸۰ هزارتومان تعیین شد که حال ممکن است با قیمت دفتر طیور ۲ تا ۵ هزارتومان اختلاف داشته باشد، اما در کل قیمت جوجه و مرغ تولیدی برای تولیدکننده باید صرفه اقتصادی داشته باشد تا پایداری تولید رخ دهد.