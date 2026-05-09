رئیس جمهور آمریکا با اشاره به طرح آتش‌بس که از سوی این کشور ارائه شده، گفت انتظار پاسخ قریب‌الوقوع تهران را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که انتظار دارد ایران «خیلی زود» به پیشنهاد ارائه شده برای پایان جنگ، پاسخ دهد.

ترامپ در یک گفتگوی تلفنی با کانال خبری «ای سی آی» فرانسه، بار دیگر مدعی شد که ایران «واقعاً خواهان توافق است.»

او در مورد جنگ اوکراین نیز اظهار نظر کرده و گفت «خوب است که آتش‌بس بین روسیه و اوکراین تمدید شود».

رئیس‌جمهور آمریکا بامداد امروز نیز اعلام کرده بود که دولت وی احتمالاً اواخر امشب پاسخ ایران را درباره پیشنهاد واشنگتن دریافت خواهد کرد.

این اظهارات ساعاتی پس از آن مطرح شد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود واشنگتن روز جمعه منتظر دریافت پاسخ ایران است.

اخیرا روزنامه صهیونیستی هاآرتص گزارش داده که ترامپ تحت فشار برای پایان دادن به جنگ است. این روزنامه می‌نویسد: ترامپ به دنبال تدوین یک توافق اولیه است که بر از سرگیری دریانوردی در خلیج فارس و کاهش فشار بر بازار‌های نفت تمرکز دارد، به عنوان مقدمه‌ای برای مذاکرات عمیق‌تر که به موضوع هسته‌ای می‌پردازد.

اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
رسانه‌های آمریکایی:
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
ترامپ: امشب منتظر پاسخ ایران هستیم
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۲
در انتظار بررسی: ۲۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۹ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
امروز زیرنویسی از شبکه اینترنشنال دیدم که خیلی منو بفکر فرو برد ،یکی مثلا از ایران نوشت : بی بی ، ترامپ تورو خدا بزنید و ما را ازاد کنید حتی اگه شده تمام زیرساختهای ما رو هم بزنید ولی نجاتمون بدید ، اگه نگیم کار خود اینترنشناله که هست ولی خیلی ترسناکه با همچین احمقهایی هموطن هستیم
Iran (Islamic Republic of)
داوود
۰۱:۳۸ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
زودتر یا جنگ کنید یا توافق کنید واقعا داره ضرر میزنه خیلی ها بیکار شدن
Iran (Islamic Republic of)
🇦🇫
۰۱:۳۲ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ زلنسکی و رضا پهلوی 3 تا کله پوک که رسالتشون دلقک شدنه اما متاسفانه وارد سیاست شده اند به نظرم این سه نفر یه سیرک تو آمریکا باز کنن مردم رو سرگرم کنن موفق تر میشن جای اینها توی سیرکه نه تو سیاست 3 تا بی خاصیت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۲ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
عمو مجید به زودی پاسخ خواهند داد. قمار بدی کردی پیر سگ
Iran (Islamic Republic of)
🇦🇫
۰۱:۳۶ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
کیف میده مرگ این ترامپ احمق رو ببینیم مطمئنم آرزوی همه ی ما ایرانی هاست🇮🇷
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۸ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
دو روزه داری همینو میگی پاسخم نمیدن
Iran (Islamic Republic of)
🇮🇶
۰۰:۳۲ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
این فتوکپی محمد رضا پهلوی خائن هست مثل اون بی عقل و دارای مشکلات روحی روانی هست مثل اون قدرت درک و فهم نداره و فکر کنم آخرش مثل اون تنهایی در بیمارستان به درک واصل و به جهنم واصل میشه لعنت به کاخ سفید و آمریکا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۱ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
والا بازنده جنگ ما مردم بدبخت بودیم که ۲۰ درصد به حقوقمون اضافه میشع تا جبران تورم ۲۰۰ درصدی رو بکنه.
Iran (Islamic Republic of)
🇱🇧اشراق فتیحه🇱🇧
۰۰:۳۰ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
آقای ترامپ ما امت اسلامی ایران شوخی نیستیم ما همون امتی هستیم که کاخ ظلم و ستم نیاوران را سر محمد رضا پهلوی فراری خراب کردیم ما همون امتی هستیم که محمد رضا پهلوی مهره ی شما رو با لگد انداختیم بیرون دقیقا همون بلا رو سر تو میاریم فقط یکم صبر کن خودت میفهمی قمار باز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۶ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
گم شو متوهم غارتگر، بزودی دنیا از شر تو و البتّه نظام طاغوتی خلاصی می یابد باذن الله
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۴ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
امیدوارم توافق بشه تموم بشه تا بیشتر از این زندگی مردم داغون نشده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۳ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت چی شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
من هم انتظار دارم که گورت را از منطقه گم کنی ای شرور پست فطرت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
امشب احتمال درگیری هست مذاکره هم شکست خورده
Iran (Islamic Republic of)
پونه
۲۳:۴۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
نت رو وصل کنین😭
Iran (Islamic Republic of)
سارا
۲۳:۴۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ساعت هوشمند خریدم اینترنت می خواد تا بالا بیاد . آخه این چ وضعیه .
