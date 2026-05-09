باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا میگوید که انتظار دارد ایران «خیلی زود» به پیشنهاد ارائه شده برای پایان جنگ، پاسخ دهد.
ترامپ در یک گفتگوی تلفنی با کانال خبری «ای سی آی» فرانسه، بار دیگر مدعی شد که ایران «واقعاً خواهان توافق است.»
او در مورد جنگ اوکراین نیز اظهار نظر کرده و گفت «خوب است که آتشبس بین روسیه و اوکراین تمدید شود».
رئیسجمهور آمریکا بامداد امروز نیز اعلام کرده بود که دولت وی احتمالاً اواخر امشب پاسخ ایران را درباره پیشنهاد واشنگتن دریافت خواهد کرد.
این اظهارات ساعاتی پس از آن مطرح شد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود واشنگتن روز جمعه منتظر دریافت پاسخ ایران است.
اخیرا روزنامه صهیونیستی هاآرتص گزارش داده که ترامپ تحت فشار برای پایان دادن به جنگ است. این روزنامه مینویسد: ترامپ به دنبال تدوین یک توافق اولیه است که بر از سرگیری دریانوردی در خلیج فارس و کاهش فشار بر بازارهای نفت تمرکز دارد، به عنوان مقدمهای برای مذاکرات عمیقتر که به موضوع هستهای میپردازد.