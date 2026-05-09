باشگاه خبرنگاران جوان - منابع از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در شهرکی در شمال فلسطین اشغالی در پی حمله از لبنان خبر دادند.
آژیرهای هشدار در شهرک «برعام» در نزدیکی مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی به صدا در آمده است.
جبهه داخلی رژیم صهیونیستی نیز تایید کرد که آژیرهای هشدار در منطقه «الجلیل علیا» به صدا در آمده است.
برخی منابع خبری گزارش دادند که حزب الله طی حملهای موشکی، شهرکهای شمال فلسطین اشغالی را هدف قرار داده است.
پیشتر سخنگوی ارتش رژیم اشغالگر اعلام کرد که حزب الله طی حملاتی پهپادی اراضی فلسطین اشغالی را هدف قرار داده است.
او گفت که سه نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در این حملات مجروح شدند.
این در حالی است که پیشتر ارتش رژیم صهیونیستی مدعی حمله به زیرساختهای حزب الله لبنان در جنوب این کشور شد.
ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد که زیرساختهای حزب الله شامل انبارهای سلاح و منطقه شلیک پهپاد در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.