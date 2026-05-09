باشگاه خبرنگاران جوان - سردار منتظرالمهدی سخنگوی فراجا اعلام کرد: یکی از مهمترین اقداماتِ دفاعیِ پلیس برای حفاظت از جانِ مردم در جنگِ رمضان؛ فعالیت شبانهروزیِ واحدهای چک و خنثیِ پلیس برای خنثیسازیِ موشکها و مهماتِ دشمن در سراسرِ کشور بود.
وی افزود: واحدهای تخصصیِ پلیس در جنگ رمضان در ۱۵۰۰ مورد صحنه انفجاری حضور داشته و اقدام به خنثی سازی ۱۸۵ فروند انواعِ موشکها در حوزههایِ شهری و روستایی و انتقال و انهدام آنها نمودند.
او تاکید کرد: خنثیسازی و انتقالِ امن موشکهای فوق سنگین MK84، بمبهای مجهز به GBU و انواع موشکهای تاماهاوک، کروز، اسپایک و پهپادِ هرمس از مهمترین اقدامات پلیس بوده است. ضمن آنکه بیاثر سازی جی پی اس های آلوده، انتقال قطعات پهپاد و موشک، بررسی صحنههای انفجار و اشیاء مشکوک را میتوان به مجموعه عملیاتهای انجام شده اضافه کرد.
او میگوید: در جنگِ رمضان پُرالتهاب ترین اقداماتِ تخصصیِ پلیس در موقعیتهایی نظیر بيمارستانها، واحدهای دیسپاچینگ، ایستگاههای برق و انرژی و سایرِ مراکز خدمترسانِ مردمی با موفقیت انجام شد و در نظر است بخشهایی از فعالیتهایِ شجاعانه و کمنظیرِ واحدهای چک و خنثیِ پلیس بهصورت مستند یا در قالب فیلم و سریال تولید و منتشر شود.