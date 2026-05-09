منچسترسیتی در هفته سی و ششم لیگ برتر انگلیس با نتیجه ۳ - ۰ برنتفورد را مغلوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته سی و ششم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال منچسترسیتی در ورزشگاه خانگی اش میزبان برنتفورد بود.

سیتیزن‌ها با وجود اینکه نیاز مبرمی به پیروزی در این دیدار داشتند، اما در نیمه اول نتوانستند دروازه برنتفورد را باز کنند.

در نیمه دوم شاگردان پپ گواردیولا بر میزان حملات خود افزودند و بالاخره در دقیقه ۶۰ جرمی دوکو با شوتی زیبا و کات دار دروازه برنتفورد را باز کرد.

در دقیقه ۷۵ آنتوان سمنیو از سمت راست حرکتی را آغاز کرد و دفاع برنتفورد را بهم ریخت و در این بین ارلینگ هالند با سماجت خود موفق شد دروازه را باز کند.

در دقیقه ۲+۹۰ ارلینگ هالند در محوطه جریمه عمر مرموش را صاحب موقعیت کرد و او نیز با ضربه‌ای زمینی توانست دروازه را باز کند.

در پایان سیتیزن‌ها با نتیجه ۳ - ۰ به برتری رسیدند و با ۷۴ امتیاز در رده دوم جدول قرار دارند تا همچنان در کورس قهرمانی باقی بمانند.

برنتفورد نیز با ۵۱ امتیاز در رده هشتم جدول ایستاده است.