رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان باروق گفت: یک دستگاه کامیون متعلق به یکی از واحدهای صنعتی که اقدام به تخلیه پساب واحد لبنی در رودخانه قوری چای می کرد شناسایی و توقیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ مهدی چهاردولی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان باروق اظهار کرد: باستناد به گزارش های مردمی مبنی بر تخلیه پساب یکی از واحدهای تولیدی پنیر پیتزا به داخل رودخانه فصلی قوری چای در‌حوالی مناطق کوهستانی توسط یک دستگاه کامیون تریلی تانکر سوخت دو محوره بلافاصله مامورین اداره به محل اعزام شدند.

چهاردولی افزود: پس از حضور در محل و جلوگیری از تخلیه پساب پیرو هماهنگی و کسب دستور قضایی خودروی مذکور توقیف و با همراهی نیروهای یگان امداد شهرستان باروق به پارکینگ منتقل شد.

وی اظهار کرد:موضوع تخلف در محل و با حضور مامورین فراجا و کسب دستور قضایی صورتجلسه و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

چهاردولی خاطر نشان کرد : اخطار های لازم به واحد متخلف ابلاغ شده و همچنین اداره محیط زیست شهرستان با هرگونه تخلف برابر قوانین برخورد قضایی خواهد کرد.

برچسب ها: تخلیه پساب‌های صنعتی ، محیط زیست
خبرهای مرتبط
رها سازی دو بهله پرنده شکاری در زیستگاه مناسب
پلمپ واحد صنعتی آلاینده در شهرک صنعتی ۲ اردبیل
راننده متخلف زیست محیطی در آمل دستگیر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آذربایجان غربی عنوان برتر کشور در اجرای طرح مهر ۱۴۰۴
تداوم تجمع شبانه مردم ارومیه و استمرار وفاداری، مقاومت و ایستادگی برای دفاع از وطن+ تصویر و فیلم
 معدوم سازی ۱۵۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در نقده
توقیف یک دستگاه تریلی حامل پساب واحد لبنی در شهرستان باروق
بهره برداری از ۵۴ طرح اقتصاد مقاومتی و اشتغال‌زایی در آذربایجان غربی
اجرای روشنایی نقطه‌ای تقاطع ترجان در محور بوکان ـ سقز
معلمان سلماسی با روحیه ایثار روند آموزش دانش‌آموزان را متوقف نکردند
طرح‌های نیمه تمام طلسم توسعه آذربایجان غربی
تأکید مدیرکل امور بانوان استانداری آذربایجان غربی بر نقش زنان در جهاد تبیین و جوانی جمعیت+ تصویر
آغاز بکار نمایشگاه سراسری تخصصی گل و گیاه و فروش فصلی در ارومیه
آخرین اخبار
تداوم تجمع شبانه مردم ارومیه و استمرار وفاداری، مقاومت و ایستادگی برای دفاع از وطن+ تصویر و فیلم
تأکید مدیرکل امور بانوان استانداری آذربایجان غربی بر نقش زنان در جهاد تبیین و جوانی جمعیت+ تصویر
 معدوم سازی ۱۵۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در نقده
توقیف یک دستگاه تریلی حامل پساب واحد لبنی در شهرستان باروق
آذربایجان غربی عنوان برتر کشور در اجرای طرح مهر ۱۴۰۴
اجرای روشنایی نقطه‌ای تقاطع ترجان در محور بوکان ـ سقز
معلمان سلماسی با روحیه ایثار روند آموزش دانش‌آموزان را متوقف نکردند
آغاز بکار نمایشگاه سراسری تخصصی گل و گیاه و فروش فصلی در ارومیه
طرح‌های نیمه تمام طلسم توسعه آذربایجان غربی
بهره برداری از ۵۴ طرح اقتصاد مقاومتی و اشتغال‌زایی در آذربایجان غربی
قابلیت آذربایجان غربی در تبدیل شدن به هاب کالاهای اساسی کشور
خاموشی ۷ دستگاه ماینر قاچاق در ارومیه
سانحه رانندگی در محور شوط _ چایپاره ۳ مصدوم برجا گذاشت
بهره‌مندی ۹۰ درصدی خانوارهای روستایی آذربایجان‌غربی از گاز طبیعی