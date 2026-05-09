رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان باروق گفت: یک دستگاه کامیون متعلق به یکی از واحدهای صنعتی که اقدام به تخلیه پساب واحد لبنی در رودخانه قوری چای می کرد شناسایی و توقیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ مهدی چهاردولی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان باروق اظهار کرد: باستناد به گزارش های مردمی مبنی بر تخلیه پساب یکی از واحدهای تولیدی پنیر پیتزا به داخل رودخانه فصلی قوری چای در‌حوالی مناطق کوهستانی توسط یک دستگاه کامیون تریلی تانکر سوخت دو محوره بلافاصله مامورین اداره به محل اعزام شدند.

چهاردولی افزود: پس از حضور در محل و جلوگیری از تخلیه پساب پیرو هماهنگی و کسب دستور قضایی خودروی مذکور توقیف و با همراهی نیروهای یگان امداد شهرستان باروق به پارکینگ منتقل شد.

وی اظهار کرد:موضوع تخلف در محل و با حضور مامورین فراجا و کسب دستور قضایی صورتجلسه و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

چهاردولی خاطر نشان کرد : اخطار های لازم به واحد متخلف ابلاغ شده و همچنین اداره محیط زیست شهرستان با هرگونه تخلف برابر قوانین برخورد قضایی خواهد کرد.