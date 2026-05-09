باشگاه خبرنگاران جوان - علیخانی با انتشار ویدئویی، یاد دانشآموزان شهید مدرسه میناب را هم گرامی داشت.
احسان علیخانی ضمن تبریک به مناسبت روز جهانی هلال احمر، در فضای مجازی نوشت: «روز جهانی هلال احمر را به همه خانواده شجاع فداکار و دلسوز هلال احمر تبریک میگویم.» و خطاب به امدادگران هلال احمر ادامه داد: کاری که شما در روزهای جنگ و سختی برای مردم انجام دادید، ستودنی و فراموش نشدنی است. در ترسناکترین لحظات برای همه ما، شما به دل آوار و آتش میزدید تا جان انسانی را نجات دهید. خدا شما را برای مردم ایران و روزهای سخت ایران نگه دارد.»
همچنین مجید صالحی، بازیگر بهمناسبت روز جهانی هلال احمر، این پیام علیخانی را بازنشر داد.