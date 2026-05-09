بایرن مونیخ در هفته سی و سوم بوندسلیگا آلمان در خانه وولفسبورگ به برتری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته سی و سوم بوندسلیگا آلمان تیم فوتبال بایرن مونیخ که قهرمانی اش را مسجل کرده است در خانه وولفسبورگ که در خطر سقوط قرار دارد به میدان رفت.

هری کین ستاره انگلیسی بایرنی‌ها در دقیقه ۳۶ نتوانست از روی نقطه پنالتی دروازه وولفسبورگ را باز کند و نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم میشل اولیسه موفق شد در دقیقه ۵۶ دروازه را باز کند و در نهایت بازی نیز با تک گل ستاره فرانسوی به پایان رسید.

بایرن مونیخ با این پیروزی ۸۶ امتیازی شد و اختلافش با دورتموند رده دومی را به ۱۶ امتیاز افزایش داد.

وولفسبورگ نیز با ۲۶ امتیاز در رده شانزدهم قرار دارد.

نتایج سایر دیدار‌ها بدین شرح است:

آگسبورگ ۳ - ۱ مونشن گلادباخ

اشتوتگارت ۳ - ۱ بایرلورکوزن

لایپزیگ ۲ - ۱ سن پائولی

هوفنهایم ۱ - ۰ وردربرمن