باشگاه خبرنگاران جوان - جمعیت «الوفاق» بحرین روز شنبه در بیانیه‌ای به بازداشت ده‌ها نفر از شیعیان و علمای دینی این کشور واکنش نشان داد و اعلام کرد رژیم حاکم آل‌خلیفه علیه شیعیان اعلام جنگ کرده و مرتکب جنایات جدی می‌شود که جهان آزاد باید مداخله کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: امروز، رژیم حاکم بر بحرین در اقدامی خطرناک و تحریک‌آمیز که از تمام قوانین، هنجارها، کنوانسیون‌ها، ارزش‌های اسلامی و اخلاقی بین‌المللی فراتر رفته است، دستگیری ده‌ها نفر از علمای ارشد و کلیدی و اساتید حوزه‌های علمیه شیعه را آغاز کرد؛ در حالی که این دستگیری‌ها و اقدامات هدفمند تا زمان نگارش این سطور همچنان ادامه دارد.

الوفاق افزود: اداره حقوق بشر الوفاق دستگیری بیش از ۴۰ نفر از علمای شیعه بحرین را طی ساعات گذشته ثبت کرد که در میان آنها شیخ محمد صنقور، شیخ محمود العالی و شیخ علی الصددی از برجسته‌ترین علمای بحرین و از مهمترین خطیبان جمعه هستند.

در این بیانیه همچنین آمده است: این دستگیری پس از یک سری تجاوزات و هدف قرار دادن شخصیت‌ها، علما و خانواده‌های بحرینی از طریق اقدامات قتل، شکنجه تا حد مرگ، سلب تابعیت، دستگیری، به حاشیه راندن، لغو و اتخاذ اقدامات تلافی‌جویانه جدی با هدف از بین بردن حضور شیعیان که اکثریت قریب به اتفاق مردم بحرین را تشکیل می‌دهند، صورت می‌گیرد.

الوفاق در پایان از جهان آزاد خواست تا فورا برای متوقف کردن این جنون فرقه‌ای دیوانه‌وار مداخله کند و هشدار داد که آنچه خطرناک است، این است که رژیم آل خلیفه از خطوط قرمز عبور کرده و تمام پل‌های بازگشت را ویران کرده است.

وزارت کشور بحرین امروز (شنبه) اعلام کرد ۴۱ نفر به اتهام همکاری و همدردی با ایران همزمان با تجاوزات آمریکایی اسرائیلی، بازداشت شده‌اند.

بحرین که میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست، پس از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ظلم در حق شیعیان این کشور به بهانه طرفداری از ایران را آغاز کرد.

فعالان بحرینی می‌گویند نیرو‌های امنیتی با ورود به منازل علمای شیعه در چندین منطقه، آنها را بدون حکم قضایی مشخص بازداشت کرده و برخی اموال شخصی را نیز توقیف کرده‌اند.