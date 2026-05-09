استاندار کردستان از تخصیص هزار و ۲۰۰ میلیاردتومان اعتبار برای اجرای پروژه‌های قرارگاه محرومیت زدایی استان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آرش زره‌تن لهونی در اولین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال ۱۴۰۵ که امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت در محل سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، به دستاورد سفر دو معاون رییس جمهور به کردستان و بازدید میدانی آنها از پروژه‌های اولویت دار استان پرداخت و از اخذ تمهیداتی برای تخصیص اعتبار به صورت ویژه جهت تکمیل این طرح‌های مهم خبر داد.

وی با اشاره به نقش مرز‌های استان در تأمین نیاز‌های اقتصادی و معیشتی، بر بهره‌گیری هدفمند و حداکثری از ظرفیت‌های مرزی در راستای تامین کالا‌های اساسی تاکید کرد.

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: با وجود شرایط جنگی و نگرانی‌های ناشی از آن در جامعه، تأمین کالا‌های اساسی، سوخت و سایر نیاز‌های ضروری مردم به صورت مداوم انجام و آرامش قابل توجهی در سطح استان برقرار شد.

طبق گفته زره‌تن لهونی این رویکرد از ابتدای فعالیت قرارگاه اقتصادی مورد توجه بوده و اقدامات مناسبی نیز در این زمینه انجام شده است، اما استمرار و تقویت آن متناسب با شرایط پیش‌رو ضروری است.

وی با بیان اینکه رسالت مسئولان در مقابل مردم در جنگ رمضان دوچندان بود، ادامه داد: همه مسئولان تلاش می‌کردند مردم در حوزه‌های مختلف کمبودی نداشته باشند و علی رغم مشکلات مضاعف در استان، عملکرد قابل قبولی را شاهد بودیم و از همه قدردانی می‌کنیم.

استاندار کردستان با اشاره به شرایط حساس فعلی کشور از دستگا‌های اجرایی و مدیران خواست همواره پای کار باشند و به مردم خدمت رسانی کنند.

استاندار کردستان با بیان اینکه باید با حساسیت فراوان مشاغل موجود حفظ شود، تصریح کرد: اولویت ما حفظ نیروی شاغل موجود و حمایت از افرادی است که در جریان جنگ اخیر به نحوی شغل خود را از دست داده‌اند و این مهم از برنامه‌های مجموعه مدیریت استان در سال جدید است.

زره‌تن لهونی عمل به شعار سال ۱۴۰۵ را هسته مرکزی تحقق این شعار دانست و از مدیران خواست «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» را با حساسیت بیشتری دنبال کنند.

وی با تاکید بر تسریع در روند بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ، اظهار کرد: اعتبار مناسبی برای بازسازی منازل مسکونی و واحد‌های تجاری استان تخصیص یافته و پیگیر جذب اعتبار بیشتری از سطح ملی هستیم لذا مردم پر این زمینه نگرانی نداشته نباشند.

استاندار کردستان با بیان اینکه در روند جنگ رمضان نیز تلاش کردیم پروژه‌های اصلی و اولویت‌دار در حاشیه قرارنگیرد، افزود: پیگیری پروژه‌های پیشران توسعه استان از جمله بندر خشک و شهرک لجستیک، پروژه گردشگری قشلاق گریزه، کریدور شمال‌غرب جنوب غرب و تالار مرکزی شهر سنندج، در ایام جنگ همچنان استمرار داشته است.

زره‌تن لهونی تصریح کرد: بندر خشک و شهرک لجستیک که از پیشران‌های مهم استان است در کمیته فنی وزارت راه مورد تایید قرارگرفته و در اولین فرصت به تصویب نهایی خواهد رسید و به استان ابلاغ می‌شود.

منبع:استانداری

برچسب ها: کردستان ، تخصیص اعتبار ، استانداری کردستان
خبرهای مرتبط
معاون اقتصادی استاندار کردستان:
روند حمایت از واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده با جدیت دنبال می‌شود
تاکید استاندار کردستان بر جلوگیری از تعدیل نیرو و حمایت از شاغلان
تسهیل واردات دارو و تجهیزات پزشکی در اولویت قرارگاه اقتصادی کردستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افزایش دمای هوا در کردستان؛ احتمال رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق
روند حمایت از واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده با جدیت دنبال می‌شود
بیش از ۲۳ هزار فرصت شغلی در کردستان تثبیت شد/ اجرای ۹۷ درصد مصوبات کارگروه رفع موانع تولید 
تخصیص ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های محرومیت‌زدایی در کردستان
آخرین اخبار
بیش از ۲۳ هزار فرصت شغلی در کردستان تثبیت شد/ اجرای ۹۷ درصد مصوبات کارگروه رفع موانع تولید 
تخصیص ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های محرومیت‌زدایی در کردستان
افزایش دمای هوا در کردستان؛ احتمال رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق
روند حمایت از واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده با جدیت دنبال می‌شود
ضربه مهلک پلیس امنیت اقتصادی به قاچاقچیان سوخت در کردستان