باشگاه خبرنگاران جوان - آرش زره‌تن لهونی در اولین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال ۱۴۰۵ که امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت در محل سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، به دستاورد سفر دو معاون رییس جمهور به کردستان و بازدید میدانی آنها از پروژه‌های اولویت دار استان پرداخت و از اخذ تمهیداتی برای تخصیص اعتبار به صورت ویژه جهت تکمیل این طرح‌های مهم خبر داد.

وی با اشاره به نقش مرز‌های استان در تأمین نیاز‌های اقتصادی و معیشتی، بر بهره‌گیری هدفمند و حداکثری از ظرفیت‌های مرزی در راستای تامین کالا‌های اساسی تاکید کرد.

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: با وجود شرایط جنگی و نگرانی‌های ناشی از آن در جامعه، تأمین کالا‌های اساسی، سوخت و سایر نیاز‌های ضروری مردم به صورت مداوم انجام و آرامش قابل توجهی در سطح استان برقرار شد.

طبق گفته زره‌تن لهونی این رویکرد از ابتدای فعالیت قرارگاه اقتصادی مورد توجه بوده و اقدامات مناسبی نیز در این زمینه انجام شده است، اما استمرار و تقویت آن متناسب با شرایط پیش‌رو ضروری است.

وی با بیان اینکه رسالت مسئولان در مقابل مردم در جنگ رمضان دوچندان بود، ادامه داد: همه مسئولان تلاش می‌کردند مردم در حوزه‌های مختلف کمبودی نداشته باشند و علی رغم مشکلات مضاعف در استان، عملکرد قابل قبولی را شاهد بودیم و از همه قدردانی می‌کنیم.

استاندار کردستان با اشاره به شرایط حساس فعلی کشور از دستگا‌های اجرایی و مدیران خواست همواره پای کار باشند و به مردم خدمت رسانی کنند.

استاندار کردستان با بیان اینکه باید با حساسیت فراوان مشاغل موجود حفظ شود، تصریح کرد: اولویت ما حفظ نیروی شاغل موجود و حمایت از افرادی است که در جریان جنگ اخیر به نحوی شغل خود را از دست داده‌اند و این مهم از برنامه‌های مجموعه مدیریت استان در سال جدید است.

زره‌تن لهونی عمل به شعار سال ۱۴۰۵ را هسته مرکزی تحقق این شعار دانست و از مدیران خواست «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» را با حساسیت بیشتری دنبال کنند.

وی با تاکید بر تسریع در روند بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ، اظهار کرد: اعتبار مناسبی برای بازسازی منازل مسکونی و واحد‌های تجاری استان تخصیص یافته و پیگیر جذب اعتبار بیشتری از سطح ملی هستیم لذا مردم پر این زمینه نگرانی نداشته نباشند.

استاندار کردستان با بیان اینکه در روند جنگ رمضان نیز تلاش کردیم پروژه‌های اصلی و اولویت‌دار در حاشیه قرارنگیرد، افزود: پیگیری پروژه‌های پیشران توسعه استان از جمله بندر خشک و شهرک لجستیک، پروژه گردشگری قشلاق گریزه، کریدور شمال‌غرب جنوب غرب و تالار مرکزی شهر سنندج، در ایام جنگ همچنان استمرار داشته است.

زره‌تن لهونی تصریح کرد: بندر خشک و شهرک لجستیک که از پیشران‌های مهم استان است در کمیته فنی وزارت راه مورد تایید قرارگرفته و در اولین فرصت به تصویب نهایی خواهد رسید و به استان ابلاغ می‌شود.

منبع:استانداری