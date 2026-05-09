فرمانده انتظامی شهرستان باوی از دستگیری عامل تیراندازی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان‌- سرهنگ حسن شیخی سعید در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت:در پی وقوع تیراندازی در حوزه استحفاظی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۳۴ ویس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی پس از شناسایی عامل اصلی تیراندازی، با هماهنگی مرجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان باوی تصریح کرد: در بازرسی به عمل آمده از مخفیگاه متهم، یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز به همراه ۷ عدد فشنگ مربوطه کشف و خودرو او توقیف شد.

سرهنگ شیخی سعید با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه اقدام مخل نظم و امنیت عمومی به صورت قاطع و قانونی برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد افراد سودجو آرامش شهروندان را خدشه‌دار کنند.

منبع: پلیس خوزستان

