اینترمیلان در هفته سی و ششم سری آ ایتالیا در خانه لاتزیو به برتری دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته سی و ششم سری آ ایتالیا تیم فوتبال اینترمیلان که هفته پیش بیست و یکمین قهرمانی اش در سری آ را مسجل کرده بود در خانه لاتزیو به میدان رفت.

لائوتارو مارتینز در دقیقه ۶ گل نخست بازی را به ثمر رساند.

پتار سوچیچ در دقیقه ۳۹ گل دوم نراتزوری را وارد دروازه لاتزیو کرد.

نیمه اول با برتری ۲ گله اینتری‌ها به پایان رسید.

هنریک میخیتاریان ستاره ارمنستانی نراتزوری در دقیقه ۷۶ سومین گل تیمش را به ثمر رساند تا اینتر با نتیجه ۳ - ۰ به میلان باز گردد.

در دیگر بازی امشب اودینزه در خانه کالیاری به برتری ۲ - ۰ دست یافت.