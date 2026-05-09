جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت: با تلاش ماموران از یک دستگاه کامیون کشنده ۲۵ تن نهاده دامی قاچاق کشف و خودرو توقیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ جانشین فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به اجرای موفق عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان در زمینه مقابله با قاچاق،گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی هنگام کنترل محورهای مواصلاتی استان به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک شده و آن را توقیف کردند که در بازرسی از این خودرو ۲۵ تن نهاده دامی خارجی قاچاق کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم افزود: بر اساس برآورد کارشناسان، ارزش محموله مکشوفه ۲۰ میلیارد ریال اعلام شده است که در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

منبع: روابط عمومی پلیس استان قم