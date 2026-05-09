با کشف لاشه یک قلاده فوک خزری در ساحل میانکاله شمار تلفات ثبت شده امسال در سواحل مازندران به ۴ مورد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - روح‌اله اسماعیلی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت:در ادامه پایش‌های منسجم سواحل استان، لاشه یک قلاده فوک خزری در روز جمعه ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در ساحل پناهگاه حیات وحش میانکاله، توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست این پناهگاه حیات وحش کشف شد.

او در تشریح وضعیت لاشه مکشوفه، افزود: با احتساب لاشه مشاهده شده در ساحل میانکاله مجموع آمار تجمعی تلفات ثبت شده در سواحل استان از ابتدای امسال تاکنون به ۴ قلاده رسید.

اسماعیلی در خصوص اقدامات صورت گرفته، گفت: «با بررسی کارشناسان اعزامی به محل مشخص شد که به دلیل گذشت زمان قابل توجه از مرگ این قلاده فوک خزری، لاشه در وضعیت فساد پیشرفته قرار داشت؛ لذا با توجه به شرایط فیزیکی این لاشه، امکان کالبدگشایی و نمونه‌برداری علمی میسر نبود و بر همین اساس، با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و نظارت کارشناسان، عملیات دفن بهداشتی این لاشه، جهت جلوگیری از هرگونه آلودگی احتمالی محیطی انجام گرفت.

اوضمن تاکید بر تداوم پایش‌های ساحلی در سراسر استان، افزود: «با توجه به حساسیت موضوع، شبکه دیده‌بانی محیط زیست در تمامی سواحل فعال است و از شهروندان و صیادان عزیز تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه، مراتب را سریعاً از طریق سامانه ۱۵۴۰ (تلفن گویای سازمان حفاظت محیط زیست) اطلاع‌رسانی نمایند تا اقدامات تشخیصی و بهداشتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.»

فوک خزری تنها پستاندار دریای خزر و از جمله گونه‌های در خطر انقراض در فهرست قرمز (IUCN) است. حفظ بقای این گونه ارزشمند و پایش سلامت جمعیت آن، یکی از اولویت‌های اصلی سازمان حفاظت محیط زیست در حوضه دریای خزر به شمار می‌رود.