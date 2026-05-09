باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد نگرانی مردم انگلیس به خاطر وقایع متعدد چند سال اخیر افزایش یافته و در نتیجه آن، مردم به انجام «اقدامات اضطراری» روی آورده‌اند.

با شعله‌ور شدن جنگ در آسیای غربی، بحران تغییرات اقلیمی و هشدار‌هایی درباره حملات سایبری در انگلیس، مردم احساس می‌کنند که جهان به جای «ناامن‌تر، خطرناک‌تر و آشفته‌تری» تبدیل شده است.

در نتیجه، شمار زیادی از مردم به نگه‌داری پول نقد در خانه، انبار کردن کالا‌های کنسرو شده و خرید چراغ‌قوه روی آورده‌اند و خود را برای یک «رویداد مخرب احتمالی» آماده می‌کنند.

این رخداد در نظر مردم می‌تواند موارد مختلفی از جمله فروپاشی اجتماعی یا بلایای طبیعی باشد.

پیش از این، یک گروه کشاورزی انگلیسی هشدار داده بود که مسدود شدن تنگه هرمز می‌تواند به افزایش بهای کود و افزایش شدید مواد غذایی بیانجامد.

کنسرسیوم خرده‌فروشی انگلیس (BRC) هفته گذشته هشدار داد که سوپرمارکت‌ها به دلیل درگیری در آسیای غربی هزینه‌های اضافی هنگفتی را متحمل می‌شوند و گفت که این هزینه‌ها ناگزیر به مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد.

منبع: گاردین