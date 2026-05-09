گزارش‌ها نشان می‌دهد مردم انگلیس در ماه‌های اخیر از ترس وقوع رویدادی ناگهانی، مقدار زیادی کنسرو و آب ذخیره می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد نگرانی مردم انگلیس به خاطر وقایع متعدد چند سال اخیر افزایش یافته و در نتیجه آن، مردم به انجام «اقدامات اضطراری» روی آورده‌اند.

با شعله‌ور شدن جنگ در آسیای غربی، بحران تغییرات اقلیمی و هشدار‌هایی درباره حملات سایبری در انگلیس، مردم احساس می‌کنند که جهان به جای «ناامن‌تر، خطرناک‌تر و آشفته‌تری» تبدیل شده است. 

در نتیجه، شمار زیادی از مردم به نگه‌داری پول نقد در خانه، انبار کردن کالا‌های کنسرو شده و خرید چراغ‌قوه روی آورده‌اند و خود را برای یک «رویداد مخرب احتمالی» آماده می‌کنند.

این رخداد در نظر مردم می‌تواند موارد مختلفی از جمله فروپاشی اجتماعی یا بلایای طبیعی باشد.

پیش از این، یک گروه کشاورزی انگلیسی هشدار داده بود که مسدود شدن تنگه هرمز می‌تواند به افزایش بهای کود و افزایش شدید مواد غذایی بیانجامد. 
کنسرسیوم خرده‌فروشی انگلیس (BRC) هفته گذشته هشدار داد که سوپرمارکت‌ها به دلیل درگیری در آسیای غربی هزینه‌های اضافی هنگفتی را متحمل می‌شوند و گفت که این هزینه‌ها ناگزیر به مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد.

منبع: گاردین

برچسب ها: بلایای طبیعی ، انگلیس ، حمله سایبری
خبرهای مرتبط
بازگشت گوردون براون به دولت انگلیس در بحران
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
«ونزوئلای جدید» به بهای غارت منابع هسته‌ای
آمریکا اورانیوم ونزوئلا را دزدید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: انتظار داریم ایران به زودی پاسخ ما را بدهد
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
جمعیت الوفاق بحرین: حكومت عليه شيعيان اعلام جنگ كرده است
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
ادامه موج سرکوب در بحرین
پوتین: اگر جنگ علیه ایران به پایان نرسد، جهان هزینه آن را خواهد پرداخت
نیویورک تایمز: دریای خزر پلی بین ایران و روسیه است که تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشد
آخرین اخبار
آزمايش موشكى هند با موفقيت انجام شد
پوتین: اگر جنگ علیه ایران به پایان نرسد، جهان هزینه آن را خواهد پرداخت
برنى سندرز: دولت آمریکا درباره هزینه درگیری‌ها دروغ می‌گوید
جنگ در آسیای غربی مردم انگلیس را ترسانده است
ترامپ: انتظار داریم ایران به زودی پاسخ ما را بدهد
شمار شهدای لبنان به ۲۷۹۵ نفر رسيد
جمعیت الوفاق بحرین: حكومت عليه شيعيان اعلام جنگ كرده است
به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در شمال اراضى اشغالی
عضو کنگره آمریکا خواستار پایان دادن به جنگ علیه ایران شد
بلومبرگ: ذخایر جهانی نفت با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال کاهش است
دیدار الجولانی و نواف سلام در دمشق
نیویورک تایمز: دریای خزر پلی بین ایران و روسیه است که تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشد
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
نخست‌وزیر جدید مجارستان سوگند یاد کرد
کرملین: مسیر صلح روسیه و اوکراین پیچیده است
صدراعظم آلمان: پایان دادن به جنگ هدف مشترک اروپا و آمریکاست
مصر برای مقابله با پیامد‌های اقتصادی جنگ، از بانک جهانی کمک دریافت می‌کند
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
نماینده حزب‌الله: مقاومت دیگر به وضعیت پیش از دوم مارس بازنمی‌گردد
حزب الله: مذاکرات مستقیم با اسرائیل «مسیر نزولی و امتیازدهی» است
بازگشت گوردون براون به دولت انگلیس در بحران
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
ادامه موج سرکوب در بحرین
پرواز‌های هواپیمایی «ویز ایر» مجارستان به اراضی اشغالی لغو شد
قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران
ترامپ سنت ۱۰ ساله بازنگری نقشه‌های انتخاباتی را شکست
آسیاتایمز: جنگ با ایران پایان «عصر برتری بلامنازع آمریکا» را آشکار کرد/ جهان دیگر تک‌قطبی نیست
اردوغان: نیاز اتحادیه اروپا به ترکیه بیشتر از نیاز ما به آنهاست