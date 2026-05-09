 رئیس شبکه دامپزشکی مهاباد از ضبط و معدوم سازی ۱۵۰کیلوگرم‌فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در این شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - احسان هادوی، رئیس شبکه دامپزشکی نقده گفت:در پی اجرای طرح نظارت میدانی بر واحدهای عرضه فرآورده‌های دامی توسط کارشناسان شبکه دامپزشکی شهرستان نقده مقدار ۱۵۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی فاقد شرایط بهداشتی و‌غیر قابل مصرف کشف شد.

وی افزود: اقلام کشف‌شده طبق ضوابط ضبط و معدوم شد و در این خصوص برای متخلفان ، پرونده تخلف جهت پیگیری قانونی تشکیل گردید.

 رئیس شبکه دامپزشکی نقده یادآور شد: این اقدام بخشی از برنامه سخت‌گیرانه شهرستان برای برخورد با مراکز غیرمجاز و پیشگیری از ورود هرگونه فرآورده دامی ناسالم به چرخه مصرف است.

