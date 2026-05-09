سلتاویگو در هفته سی و پنجم لالیگا اسپانیا در خانه اتلتیکو مادرید به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته سی و پنجم لالیگا اسپانیا تیم فوتبال اتلتیکو مادرید در ورزشگاه خانگی خود متروپولیتانو میزبان سلتاویگو بود.

شاگردان دیگو سیمئونه که در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل آرسنال ناکام بودند و به فینال راه پیدا نکردند درصدد بودند تا این شکست تلخ را با پیروزی مقابل سلتاویگو به دست فراموشی بسپارند.

نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم مادریدی‌ها علی رغم حمایت هوادارانشان در گلزنی ناکام بودند و در دقیقه ۶۲ بورخا ایگلسیاس موفق شد دروازه اتلتیکو را باز کند.

در ادامه مادریدی‌ها تلاش زیادی کردند تا گل خورده را جبران کنند، اما خط دفاعی مستحکم سلتاویگو در این بازی عملکردی فوق العاده داشت و در پایان سلتاویگو با نتیجه ۱ - ۰ به برتری رسید.

سلتاویگو با این پیروزی ارزشمند ۵۰ امتیازی شد و رده ششمی خود را تثبیت کرد.

اتلتیکو مادرید نیز با ۶۳ امتیاز در رده چهارم قرار دارد.

نتایج سایر دیدار‌ها بدین شرح است:

الچه ۱ - ۱ آلاوز

سویا ۲ - ۱ اسپانیول