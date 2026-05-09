باشگاه خبرنگاران جوان - قرعهکشی مرحله نهایی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷، از ساعت ۲۱:۳۰ در ریاض عربستان برگزار شد تا تیمهای حاضر در این رقابتها، رقبای خود را بشناسند.
بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، سید بندی این رقابتها به این شرح است:
سید ۱: عربستان، ژاپن، ایران، کره جنوبی، استرالیا، ازبکستان
سید۲: قطر، عراق، اردن، امارات، عمان، سوریه
سید۳: بحرین، تایلند، چین، فلسطین، ویتنام، تاجیکستان
سید۴: قرقیزستان، کره شمالی، اندونزی، کویت، سنگاپور، لبنان یا یمن
گروهبندی رقابتهای جام ملتهای فوتبال آسیا ۲۰۲۷
گروه A
عربستان، کویت، عمان، فلسطین
گروه B
ازبکستان، بحرین، کره شمالی، اردن
گروه C
ایران، سوریه، قرقیزستان، چین
گروه D
استرالیا، تاجیکستان، عراق، سنگاپور
گروه E
کره جنوبی، امارات، ویتنام، لبنان/یمن
گروه F
ژاپن، قطر، تایلند، اندونزی
بر اساس برنامهریزی انجام شده، این رقابتها از ۱۷ دی تا ۱۶ بهمن در عربستان برگزار خواهد شد.
برنامه بازیهای ایران در مرحله گروهی:
۱۹ دی
ایران - چین
۲۳ دی
ایران - قرقیزستان
۲۸ دی
ایران - سوریه