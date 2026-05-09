باشگاه خبرنگاران جوان - قرعه‌کشی مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷، از ساعت ۲۱:۳۰ در ریاض عربستان برگزار شد تا تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها، رقبای خود را بشناسند.

بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، سید بندی این رقابت‌ها به این شرح است:

سید ۱: عربستان، ژاپن، ایران، کره جنوبی، استرالیا، ازبکستان

سید۲: قطر، عراق، اردن، امارات، عمان، سوریه

سید۳: بحرین، تایلند، چین، فلسطین، ویتنام، تاجیکستان

سید۴: قرقیزستان، کره شمالی، اندونزی، کویت، سنگاپور، لبنان یا یمن

گروه‌بندی رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال آسیا ۲۰۲۷

گروه A

عربستان، کویت، عمان، فلسطین

گروه B

ازبکستان، بحرین، کره شمالی، اردن

گروه C

ایران، سوریه، قرقیزستان، چین

گروه D

استرالیا، تاجیکستان، عراق، سنگاپور

گروه E

کره جنوبی، امارات، ویتنام، لبنان/یمن

گروه F

ژاپن، قطر، تایلند، اندونزی

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، این رقابت‌ها از ۱۷ دی تا ۱۶ بهمن در عربستان برگزار خواهد شد.

برنامه بازی‌های ایران در مرحله گروهی:

۱۹ دی

ایران - چین

۲۳ دی

ایران - قرقیزستان

۲۸ دی

ایران - سوریه