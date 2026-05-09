قرعه‌کشی جام ملت‌های فوتبال آسیا ۲۰۲۷، از ۲۱:۳۰ در عربستان آغاز شد. با انجام قرعه‌کشی تیم ملی فوتبال ایران در گروه سوم با تیم‌های سوریه، قرقیزستان و چین هم‌گروه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قرعه‌کشی مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷، از ساعت ۲۱:۳۰ در ریاض عربستان برگزار شد تا تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها، رقبای خود را بشناسند.

بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، سید بندی این رقابت‌ها به این شرح است:

سید ۱: عربستان، ژاپن، ایران، کره جنوبی، استرالیا، ازبکستان

سید۲: قطر، عراق، اردن، امارات، عمان، سوریه

سید۳: بحرین، تایلند، چین، فلسطین، ویتنام، تاجیکستان

سید۴: قرقیزستان، کره شمالی، اندونزی، کویت، سنگاپور، لبنان یا یمن

گروه‌بندی رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال آسیا ۲۰۲۷

گروه A

عربستان، کویت، عمان، فلسطین

گروه B

ازبکستان، بحرین، کره شمالی، اردن

گروه C

ایران، سوریه، قرقیزستان، چین

گروه D

استرالیا، تاجیکستان، عراق، سنگاپور

گروه E

کره جنوبی، امارات، ویتنام، لبنان/یمن

گروه F

ژاپن، قطر، تایلند، اندونزی

جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷/ ایران با سوریه، قرقیزستان و چین هم‌گروه شد

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، این رقابت‌ها از ۱۷ دی تا ۱۶ بهمن در عربستان برگزار خواهد شد.

برنامه بازی‌های ایران در مرحله گروهی:

۱۹ دی

ایران - چین

۲۳ دی

ایران - قرقیزستان

۲۸ دی

 ایران - سوریه

برچسب ها: جام جهانی فوتبال ، تیم ملی فوتبال
خبرهای مرتبط
شروط فدراسیون فوتبال برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶
مورینیو: ایران شایسته حضور در جام جهانی است
پدیده پرسپولیس مسافر جام جهانی می‌شود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۷ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
این چین با سوریه ول کن ایزان نیستنند کی از شر اینها خلاص میشیم
# اینترننت ازاد
۱
۱۴
پاسخ دادن
هانا شعبان پور از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی انصراف داد
جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷/ ایران با سوریه، قرقیزستان و چین هم‌گروه شد
درآمد ۶۵ میلیاردی پرسپولیس در دوران جنگ تحمیلی سوم
پدیده پرسپولیس مسافر جام جهانی می‌شود؟
سمت جدید برای ساعی در اتحادیه تکواندو آسیا
قلعه‌نویی: تیم‌ آسان در آسیا نداریم/ برای جام ملت‌ها تغییر نسل می‌دهیم
منچستریونایتد در رده سوم جدول ماند/ برایتون امیدوار شد + فیلم
باشگاه پرسپولیس: همچنان اصرار به برگزاری ادامه لیگ داریم
لیورپول ۱ - ۱ چلسی/ شاگردان اسلوت در خانه متوقف شدند + فیلم
اعلام اسامی نامزدهای نهایی انتخاباتی فدراسیون تکواندو
آخرین اخبار
قلعه‌نویی: تیم‌ آسان در آسیا نداریم/ برای جام ملت‌ها تغییر نسل می‌دهیم
دوئل ملی‌پوشان فوتبال برای جلب نظر کادر فنی
جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷/ ایران با سوریه، قرقیزستان و چین هم‌گروه شد
پیروزی سلتاویگو در متروپولیتانو/ شاگردان سیمئونه همچنان در شوک شکست مقابل آرسنال هستند
پیروزی مقتدرانه نراتزوری مقابل لاتزیو + فیلم
بایرن مونیخ برد/ وولفسبورگ به سقوط نزدیک‌تر شد
منچسترسیتی ۳ - ۰ برنتفورد/ سیتیزن‌ها همچنان منتظر لغزش آرسنال + فیلم
ملاقات قلعه‌نویی با سرمربیان تیم‌های عراق و امارات
دیدار مسئولان چهار فدراسیون با وزیر ورزش و جوانان
منچستریونایتد در رده سوم جدول ماند/ برایتون امیدوار شد + فیلم
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در رتبه ششم دنیا
درآمد ۶۵ میلیاردی پرسپولیس در دوران جنگ تحمیلی سوم
اعلام اسامی نامزدهای نهایی انتخاباتی فدراسیون تکواندو
سمت جدید برای ساعی در اتحادیه تکواندو آسیا
لیورپول ۱ - ۱ چلسی/ شاگردان اسلوت در خانه متوقف شدند + فیلم
هانا شعبان پور از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی انصراف داد
جواد مهرگان، رئیس جدید کمیته استعدادیابی هندبال شد
باشگاه پرسپولیس: همچنان اصرار به برگزاری ادامه لیگ داریم
پرداختی به خارجی‌ها؛ چالش جدید سپاهانی‌ها
پدیده پرسپولیس مسافر جام جهانی می‌شود؟
یزدی: تعطیلی لیگ داخلی فوتبال به ضرر تیم ملی تمام شده است
قهرمانی جهان نتیجه تلاش وزنه‌برداران در سخت‌ترین شرایط بود
سمیع زاده: فاز اول بازسازی استخر ورزشگاه آزادی به پایان رسید
مسیر ترکیه هموار شد؛ تمرینات تیم ملی وارد فاز نهایی آماده‌سازی شد
مورینیو: ایران شایسته حضور در جام جهانی است
بازتاب شرط حضور ایران در جام جهانی در رسانه ازبکستانی
جوان‌گرایی شهرزاد مظفر برای حضور در رقابت‌های فوتسال کافا
برنامه ادامه رقابت‌های جودوکاران ایرانی در گرند اسلم قزاقستان
غیبت ادامه‌دار خارجی‌های استقلال/ دور جدید تمرینات برگزار می‌شود؟
فدراسیون فوتبال: هیچ قدرتی نمی‌تواند ایران را از جام جهانی محروم کند