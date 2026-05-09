باشگاه خبرنگاران جوان _ فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به اهمیت موضوع ایمنی جادهها و کاهش تلفات ناشی از تصادفات گفت: در حوزه تصادفات نیز شاهد کاهش قابل توجهی هستیم. طبق آمارهای موجود، میزان تصادفات در استان قم حدود ۴۳ درصد کاهش یافته است.
وی یادآور شد: استان قم سال گذشته نیز در سطح کشور رتبه نخست کاهش تلفات جانی جادهای را کسب کرد و حدود ۴۰ نفر کاهش تلفات جانی در این استان ثبت شد که رقم قابل توجهی محسوب میشود.
به گفته وی، این موفقیت حاصل همکاری چند دستگاه مختلف از جمله پلیس راه، راهداری، اورژانس و جمعیت هلال احمر و همچنین رعایت قوانین توسط مردم بوده است.
سردار میرحیدری با اشاره به اهمیت جان انسانها در آموزههای دینی اظهار کرد: در روایات اسلامی تأکید شده است که حفظ جان یک انسان مؤمن ارزش بسیار بالایی دارد و از همین رو کاهش تلفات جادهای برای ما صرفاً یک شاخص آماری نیست، بلکه یک مسئولیت دینی و انسانی به شمار میرود.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب نیز بارها نسبت به مسئله تصادفات جادهای و تلفات انسانی ابراز نگرانی کردهاند و این موضوع به عنوان یکی از دغدغههای مهم ایشان مطرح بوده است. همین مسئله انگیزه مضاعفی برای نیروهای پلیس راه ایجاد کرده تا با برنامهریزی و تلاش بیشتر، از وقوع حوادث جلوگیری کنند.
منبع:پلیس قم