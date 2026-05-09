وزارت بهداشت لبنان از افزایش شمار شهدای این کشور در پی حملات رژیم صهیونیستی خبر داد.

وزارت بهداشت لبنان امروز شنبه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از ۲ مارس ۲۰۲۶ تاکنون در پی تقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی به ۲۷۹۵ نفر افزایش یافت.

وزارت بهداشت لبنان اشاره کرد که از تاریخ مذکور تاکنون ۸۵۸۶ نفر نیز در پی حملات رژیم صهیونیستی مجروح شدند.

رژیم صهیونیستی از ۲ مارس ۲۰۲۶، حملات خود به مناطق مختلف لبنان را تشدید کرده است. حملات این رژیم و دستورات تخلیه آن منجر به آواره شدن حدود ۱.۲ میلیون لبنانی شده است.

درگیری در جنوب لبنان با وجود تمدید آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی ادامه دارد و نیرو‌های اسرائیلی به بمباران روستا‌ها و شهر‌های جنوب لبنان ادامه می‌دهند.