وزارت بهداشت لبنان از افزایش شمار شهدای این کشور در پی حملات رژیم صهیونیستی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت بهداشت لبنان از افزایش شمار شهدای این کشور در پی حملات رژیم صهیونیستی از ۲ مارس سال جاری به ۲۷۹۵ نفر خبر داد.

وزارت بهداشت لبنان امروز شنبه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از ۲ مارس ۲۰۲۶ تاکنون در پی تقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی به ۲۷۹۵ نفر افزایش یافت. 

وزارت بهداشت لبنان اشاره کرد که از تاریخ مذکور تاکنون ۸۵۸۶ نفر نیز در پی حملات رژیم صهیونیستی مجروح شدند.

رژیم صهیونیستی از ۲ مارس ۲۰۲۶، حملات خود به مناطق مختلف لبنان را تشدید کرده است. حملات این رژیم و دستورات تخلیه آن منجر به آواره شدن حدود ۱.۲ میلیون لبنانی شده است. 

درگیری در جنوب لبنان با وجود تمدید آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی ادامه دارد و نیرو‌های اسرائیلی به بمباران روستا‌ها و شهر‌های جنوب لبنان ادامه می‌دهند.

برچسب ها: حمله به لبنان ، نقض آتش‌بس
خبرهای مرتبط
نماینده حزب‌الله: مقاومت دیگر به وضعیت پیش از دوم مارس بازنمی‌گردد
به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در شمال اراضى اشغالی
معاریو: لبنان به «باتلاق ناآرام و متلاطم» برای اسرائیل تبدیل شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: انتظار داریم ایران به زودی پاسخ ما را بدهد
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
جمعیت الوفاق بحرین: حكومت عليه شيعيان اعلام جنگ كرده است
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
ادامه موج سرکوب در بحرین
پوتین: اگر جنگ علیه ایران به پایان نرسد، جهان هزینه آن را خواهد پرداخت
نیویورک تایمز: دریای خزر پلی بین ایران و روسیه است که تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشد
آخرین اخبار
آزمايش موشكى هند با موفقيت انجام شد
پوتین: اگر جنگ علیه ایران به پایان نرسد، جهان هزینه آن را خواهد پرداخت
برنى سندرز: دولت آمریکا درباره هزینه درگیری‌ها دروغ می‌گوید
جنگ در آسیای غربی مردم انگلیس را ترسانده است
ترامپ: انتظار داریم ایران به زودی پاسخ ما را بدهد
شمار شهدای لبنان به ۲۷۹۵ نفر رسيد
جمعیت الوفاق بحرین: حكومت عليه شيعيان اعلام جنگ كرده است
به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در شمال اراضى اشغالی
عضو کنگره آمریکا خواستار پایان دادن به جنگ علیه ایران شد
بلومبرگ: ذخایر جهانی نفت با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال کاهش است
دیدار الجولانی و نواف سلام در دمشق
نیویورک تایمز: دریای خزر پلی بین ایران و روسیه است که تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشد
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
نخست‌وزیر جدید مجارستان سوگند یاد کرد
کرملین: مسیر صلح روسیه و اوکراین پیچیده است
صدراعظم آلمان: پایان دادن به جنگ هدف مشترک اروپا و آمریکاست
مصر برای مقابله با پیامد‌های اقتصادی جنگ، از بانک جهانی کمک دریافت می‌کند
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
نماینده حزب‌الله: مقاومت دیگر به وضعیت پیش از دوم مارس بازنمی‌گردد
حزب الله: مذاکرات مستقیم با اسرائیل «مسیر نزولی و امتیازدهی» است
بازگشت گوردون براون به دولت انگلیس در بحران
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
ادامه موج سرکوب در بحرین
پرواز‌های هواپیمایی «ویز ایر» مجارستان به اراضی اشغالی لغو شد
قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران
ترامپ سنت ۱۰ ساله بازنگری نقشه‌های انتخاباتی را شکست
آسیاتایمز: جنگ با ایران پایان «عصر برتری بلامنازع آمریکا» را آشکار کرد/ جهان دیگر تک‌قطبی نیست
اردوغان: نیاز اتحادیه اروپا به ترکیه بیشتر از نیاز ما به آنهاست