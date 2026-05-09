باشگاه خبرنگاران جوان - بازیکنان تیم ملی فوتبال پیش از آغاز تمرین در جلسه فنی شرکت کردند و سپس با حضور در مجموعه تمرینی «پک»، خود را برای برگزاری تمرینات گروهی آماده کردند.

ملی‌پوشان پس از ورود به زمین به سه گروه سفید، زرد و قرمز تقسیم شدند و در بخش شمالی زمین، با استفاده از موانع طراحی‌شده از سوی کادر فنی، تمرین پاس‌های عرضی و طولی را در دستور کار قرار دادند.

در ادامه نیز همین گروه‌ها در یک‌چهارم زمین و با استفاده از چهار دروازه کوچک، تمرینات تاکتیکی ویژه‌ای را برگزار کردند.

در غیاب امیر قلعه‌نویی که برای حضور در مراسم قرعه‌کشی جام ملت‌های آسیا راهی عربستان شده است، سایر اعضای کادر فنی با دقت برنامه‌های تمرینی را زیر نظر داشتند و اجرا کردند.

دروازه‌با‌ن‌های تیم ملی نیز زیر نظر حامد پاک‌سیما و مسعود مرادخانی، تمرینات اختصاصی خود را بر اساس برنامه‌های اعلام‌شده از سوی آلین، مربی دروازه‌بانان تیم ملی، برگزار کردند. آلین قرار است در اردوی ترکیه به جمع ملی‌پوشان اضافه شود.

در ادامه تمرین، بازیکنان در گروه‌های پنج‌نفره، دوی سرعت رفت و برگشت در مسافت ۲۰ متری را انجام دادند. این بخش از تمرین حال و هوایی شبیه رقابت‌های دوومیدانی داشت و بازیکنان تلاش می‌کردند در گروه خود بهترین عملکرد را ثبت کنند.

در بخش بعدی، بازیکنان در دو تیم سفید و زرد به بازی فوتبال در قالب شرایط ویژه تاکتیکی پرداختند؛ به این صورت که موظف بودند در زمان تعیین‌شده از سوی کادر فنی، خود را به دروازه حریف رسانده و موقعیت گلزنی ایجاد کنند. ادامه این تمرین نیز با استفاده از یک دروازه بزرگ و سه دروازه کوچک پیگیری شد.

انگیزه بالای بازیکنان در روز‌های پایانی اردوی تهران، در تمامی بخش‌های تمرین مشهود بود و ملی‌پوشان تلاش می‌کنند با ارائه بهترین عملکرد، در فهرست اعزامی به اردوی ترکیه و در نهایت لیست نهایی تیم ملی برای حضور در جام جهانی قرار بگیرند.

منبع: سایت فدراسیون فوتبال