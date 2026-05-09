مدیرکل امور بانوان استانداری آذربایجان غربی با اشاره به نقش راویگری بانوان گفت: دانشجویان و اساتید می‌توانند با قلم خود راوی حماسه‌های امروز باشند.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ نشست هم اندیشی و بصیرت افزایی بانوان دانشجو و اساتید دانشگاه با حضور نیر الهامی مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی و پیر محمدی رئیس دانشگاه در سالن جلسات دانشگاه آفاق برگزار شد.

زن، مقاومت و بازسازی و نقش کلیدی زنان در دوران جنگ و پسا جنگ از محورهای برگزاری این نشست بود.

الهامی در نشست مذکور با اشاره به نقش کلیدی زنان در دوران جنگ و پساجنگ، بر ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت نخبگان در حوزه روانشناسی، آرامش‌بخشی به خانواده و امیدآفرینی برای تحقق جوانی جمعیت تأکید کرد.

وی اعتماد به جوانان را مطابق با فرمایشات رهبر معظم انقلاب، یک اصل راهبردی دانست.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی با یادآوری نقش حضرت زینب(س) در کربلا، جهاد تبیین را رسالت امروز زنان روشنگر خواند و گفت: همان‌گونه که برخی پای لانچرها زحمت می‌کشند، دختران دانشجو و اساتید نیز می‌توانند با قلم خود راوی حماسه‌های امروز باشند.

در پایان این نشست مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری از ریاست دانشگاه و مشاور امور بانوان دانشگاه آفاق بمناسبت هفته معلم تقدیر و تجلیل به عمل آورد.

تأکید مدیرکل امور بانوان استانداری آذربایجان غربی بر نقش زنان در جهاد تبیین و جوانی جمعیت+ تصویر

