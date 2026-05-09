مردم ارومیه امشب در هفتادمین شب قرار همدلی کوبنده تر از شب های قبل با حضور در خیابان به ندای رهبر عظیم الشان انقلاب لبیک گفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن - به گزارش خبرنگار ما، امشب در هفتادمین قرار همدلی مردم آگاه و متدین ارومیه به خیابان و مرکز شهر آمدند تا همچون شبهای گذشته دشمن ستیزی و پشتیبانی خود را از میهن اسلامی نشان دهند.

شکوه و گستردگی حضور مردم ارومیه از اقشار مختلف، یکدلی، وحدت و انسجام شان در شبهای اقتدار بینظیر است و مردم وفادار، با حضور آگاهانه و به موقع خود هر شب نشان می دهند برای دفاع از وطن خستگی معنا ندارد و تا پای جان مقتدرانه و باصلابت، مقاومت و ایستادگی خواهند کرد و همیشه برای جانفدایی ایران اسلامی آما ه هستند.

آنها با سر دادن شعارهای دشمن ستیز انزجار خود را از رژیم صهیونسیتی و آمریکای جنایتکار سر دادند و بر حمایت از ولایت فقیه و نیروهای مسلح تاکید کردند.

در پایان تجمع مردم متدین به رسم هر شب در قرار همدلی شبهای اقتدار و در ادامه اجتماع خود دعای فرج امام زمان را قرائت کردند.