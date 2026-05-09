در راستای مبارزه با حیوانات موذی ازجمله موش، طرح ضربتی مبارزه با این حیوانات در منطقه چهار قم آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ علیرضا نیک‌خواه با اعلام احساس مسئولیت منطقه نسبت به سلامت و بهداشت شهروندان از اجرای طرحی جامع برای مبارزه با حیوانات موذی خبر داد و اظهار داشت: این طرح با تمرکز بر روش‌های پیشگیرانه و مؤثر، شامل طعمه‌گذاری هدفمند در معابر، کوچه‌ها و نقاطی از شهر است که احتمال حضور و تکثیر این حیوانات در آنها بیشتر است.

وی ابعاد طرح را تشریح کرد و افزود: عملیات طعمه‌گذاری در تمامی نقاط منطقه و به‌ویژه در مناطقی که از نظر بهداشتی نیازمند توجه بیشتری هستند، با دقت و برنامه‌ریزی انجام می‌شود.

معاون خدمات شهری منطقه ۴ ادامه داد: در این طرح، طعمه‌های مخصوص در محل‌های استراتژیک قرار داده می‌شود تا حیوانات موذی با مصرف آنها از بین رفته و جمعیتشان کنترل شود. هدف اصلی از اجرای این برنامه، ریشه‌کنی این حیوانات و جلوگیری از انتقال بیماری‌ها و آلودگی‌های احتمالی است.

وی با تأکید بر اهمیت این اقدامات بیان کرد: حیوانات موذی علاوه بر ایجاد ترس و ناآرامی در میان شهروندان، می‌توانند ناقل بیماری‌های خطرناکی باشند؛ از این رو مبارزه مستمر و مؤثر با آنها یکی از اولویت‌های اساسی در حوزه خدمات شهری به شمار می‌رود.

نیک‌خواه اجرای این طرح را نشان‌دهنده رویکرد فعالانه شهرداری منطقه چهار در تأمین سلامت و آسایش شهروندان دانست و گفت: این اقدامات مستمر می‌تواند نقش مهمی در ایجاد محیطی سالم‌تر و امن‌تر برای زندگی شهری داشته باشد و تلاش می‌کنیم با استفاده از روش‌های مؤثر و علمی، این معضل بهداشتی را به‌طور کامل برطرف کنیم.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا نیاز به خدمات مرتبط، موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۳۷ مرکز فوریت‌های خدمات شهری اطلاع دهند.

منبع:شهرداری قم