نماینده مجلس سنای آمریکا از ایالت ورمونت تاکید کرد که دولت آمریکا درباره هزینه درگیری‌ها در غرب آسيا دروغ می‌گوید.

باشگاه خبرنگاران جوان - برنی سندرز نماینده مجلس سنای آمریکا از ایالت ورمونت در پیامی از هزینه‌هایی که تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران برای ایالات متحده به دنبال داشته است، انتقاد و تاکید کرد که دولت آمریکا درباره هزینه درگیری‌ها در خاورمیانه دروغ می‌گوید.

سندرز در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) با اشاره به اینکه دولت ترامپ می‌گوید تجاوز علیه ایران تا اینجا ۲۵ میلیارد دلار هزینه برای ارتش داشته است، نوشت: این یک دروغ است.

این سناتور آمریکایی در ادامه با بیان اینکه این جنگ می‌تواند بیش از یک تریلیون دلار هزینه داشته باشد، خاطرنشان کرد: این یعنی هزاران دلار هزینه اضافه برای هر یک از خانواده‌های آمریکایی.

وی در پایان با اشاره به اینکه دولت آمریکا باید این مبالغ هنگفت را در حوزه‌هایی مانند مسکن، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی سرمایه‌گذاری کند، تصریح کرد: نباید این پول‌ها را در جنگ‌های غیرقانونی که برخلاف قانون اساسی ایالات متحده است هزینه کنید، همین حالا به این جنگ پایان دهید.

جولز هرست مدیر مالی پنتاگون پیش‌تر در اظهاراتی گفت که جنگ با ایران تا اینجا حدود ۲۵ میلیارد دلار برای ارتش آمریکا هزینه داشته است.

