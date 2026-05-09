رئیس جمهور روسیه ابراز امیدواری کرد که جنگ در آسیای غربی هر چه سریع‌تر به پایان برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه می‌گوید امیدوار است جنگ علیه ایران هر چه زودتر پایان یابد، اما اگر این اتفاق نیفتد، جهان هزینه آن را خواهد پرداخت.

او در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از جشن‌ روز پیروزی، گفت که جنگ در آسیای غربی بسیار پیچیده است و روسیه را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد، زیرا روابط خوبی با ایران و کشور‌های خلیج فارس دارد.

پوتین در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت که ایران برای اینکه به روسیه در مورد مسائل هسته‌ای اعتماد کند «دلایل خوبی» دارد.

رئیس جمهوری روسیه تصریح کرد: «ایران کاملاً به ما اعتماد دارد و نه بدون دلیل، زیرا اولاً، ما هرگز هیچ توافقی را نقض نکرده‌ایم و ثانیاً، ما برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز را در ایران ادامه می‌دهیم.»

 روسیه پیش از این پیشنهاد داده بود که در صورت لزوم، اورانیوم غنی‌شده ایران را دریافت کند.

منبع: الجزیره

دیدار پوتین و لوکاشنکو در آستانه رژه روز پیروزی
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
اتحادیه اروپا برای مذاکرات احتمالی با پوتین آماده می‌شود
Iran (Islamic Republic of)
داوود
۰۱:۳۷ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
دقیقا راست میگه خیلی از جوان ها و افراد بیکار شدن به هر کی زنگ میزنم تعدیل نیرو کرده واقعا خسته شدیم خیلی از کاسبی ها بهم خورد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۳ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
برای شما که بد نیست خوب دارید میبرید و مبخورید
حتما بقیه خاک ایران رو میخواید ببرید
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۰۰:۳۰ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
هزینه جنگ روسیه با اوکراین رو کی پرداخت میکنه؟؟؟ داداچ گلم
