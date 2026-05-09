باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه می‌گوید امیدوار است جنگ علیه ایران هر چه زودتر پایان یابد، اما اگر این اتفاق نیفتد، جهان هزینه آن را خواهد پرداخت.

او در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از جشن‌ روز پیروزی، گفت که جنگ در آسیای غربی بسیار پیچیده است و روسیه را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد، زیرا روابط خوبی با ایران و کشور‌های خلیج فارس دارد.

پوتین در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت که ایران برای اینکه به روسیه در مورد مسائل هسته‌ای اعتماد کند «دلایل خوبی» دارد.

رئیس جمهوری روسیه تصریح کرد: «ایران کاملاً به ما اعتماد دارد و نه بدون دلیل، زیرا اولاً، ما هرگز هیچ توافقی را نقض نکرده‌ایم و ثانیاً، ما برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز را در ایران ادامه می‌دهیم.»

روسیه پیش از این پیشنهاد داده بود که در صورت لزوم، اورانیوم غنی‌شده ایران را دریافت کند.

منبع: الجزیره