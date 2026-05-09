باشگاه خبرنگاران جوان - براساس گزارش مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه، پس از انجام بخش مهمی از عملیات فنی، عمرانی و تستهای تخصصی، خدمات مسافری در ایستگاههای بسیج، آهنگ، چهلتن دولاب، شهدای هفده شهریور و میدان قیام واقع در خط ۷ مترو، از ساعت۵:۳۰ صبح یکشنبه برقرار خواهد شد.
این اقدام به معنای بازگشت کامل این ایستگاهها به چرخه بهرهبرداری و از سرگیری خدمات رسانی عادی است.
بر اساس این اطلاعیه، قطارهای خط ۷ از روز یکشنبه با برنامهریزی صورت گرفته، در تمامی ایستگاههای یاد شده مسافران را پذیرش خواهند کرد و خدماترسانی در این بخش از خط ۷ به حالت پیشین باز خواهد گشت.
شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه در این راستا، از صبرو شکیبایی شهروندان محترم بابت هرگونه محدودیت و مشکلاتی که در طول دوره اجرای عملیات فنی ایجاد شد، قدردانی کرد. همچنین، این شرکت از همکاری و حمایت مؤثر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران که در ارائه خدمات حملونقل جایگزین در مدت اجرای محدودیتهای عملیاتی نقشی کلیدی ایفا کردند، تقدیر و تشکر کرد.