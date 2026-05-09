با اتمام عملیات فنی ، تمامی پنج ایستگاه خط ۷ مترو شامل بسیج، آهنگ، چهل‌تن دولاب، شهدای هفده شهریور و میدان قیام، از یکشنبه ۲۰ اردیبهشت مجدداً به چرخه بهره‌برداری باز می‌گردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، پس از انجام بخش مهمی از عملیات فنی، عمرانی و تست‌های تخصصی، خدمات مسافری در ایستگاه‌های بسیج، آهنگ، چهل‌تن دولاب، شهدای هفده شهریور و میدان قیام واقع در خط ۷ مترو، از ساعت۵:۳۰ صبح یکشنبه برقرار خواهد شد.

این اقدام به معنای بازگشت کامل این ایستگاه‌ها به چرخه بهره‌برداری و از سرگیری خدمات رسانی عادی است.

بر اساس این اطلاعیه، قطارهای خط ۷ از روز یکشنبه با برنامه‌ریزی صورت گرفته، در تمامی ایستگاه‌های یاد شده مسافران را پذیرش خواهند کرد و خدمات‌رسانی در این بخش از خط ۷ به حالت پیشین باز خواهد گشت. 

شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه در این راستا، از صبرو شکیبایی  شهروندان محترم بابت هرگونه محدودیت و مشکلاتی که در طول دوره اجرای عملیات فنی ایجاد شد، قدردانی کرد. همچنین، این شرکت از همکاری و حمایت مؤثر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران که در ارائه خدمات حمل‌ونقل جایگزین در مدت اجرای محدودیت‌های عملیاتی نقشی کلیدی ایفا کردند، تقدیر و تشکر کرد.

برچسب ها: ایستگاه مترو ، متروی تهران
خبرهای مرتبط
تعطیلی موقت ایستگاه‌های مترو بسیج و آهنگ به‌دلیل عملیات عمرانی
ایستگاه متروی سرباز وطن افتتاح شد
ایستگاه متروی استقلال در آستانه بهره‌برداری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اعتبار اولین مرحله خرید کارت امید مادر واریز شد
سخنگوی فراجا: پلیس ۱۸۵ فروند موشک را در جنگ رمضان خنثی کرد
پیگیری دادستانی تهران از بانک مرکزی برای اجرای احراز هویت دو مرحله‌ای و رمز پویا در بانک‌ها
ازسرگیری فعالیت ۵ ایستگاه خط ۷ متروی تهران از یکشنبه
انسداد شبانه باند شمالی تونل رسالت برای انجام عملیات فنی
سجایای اخلاقی شهید سپهبد موسوی در حوزه کار و در تعامل با افراد جامعه باید معرفی شود
اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران شمال
آخرین اخبار
ازسرگیری فعالیت ۵ ایستگاه خط ۷ متروی تهران از یکشنبه
سخنگوی فراجا: پلیس ۱۸۵ فروند موشک را در جنگ رمضان خنثی کرد
اعتبار اولین مرحله خرید کارت امید مادر واریز شد
اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران شمال
پیگیری دادستانی تهران از بانک مرکزی برای اجرای احراز هویت دو مرحله‌ای و رمز پویا در بانک‌ها
سجایای اخلاقی شهید سپهبد موسوی در حوزه کار و در تعامل با افراد جامعه باید معرفی شود
انسداد شبانه باند شمالی تونل رسالت برای انجام عملیات فنی
بودجه درمانی اتیسم باید در اجرا تأمین شود
جابه‌جایی بیش از ۶۲۳ هزار مسافر از پایانه‌های مسافربری شهر تهران در جنگ تحمیلی سوم
«بانک زمان» برای ساماندهی فعالیت‌های داوطلبانه کلید می‌خورد
تهران به مسیر مستقیم تأمین کالا‌های اساسی متصل می‌شود
تسهیلات ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی خرید لوازم خانگی به زوج‌های جوان داده می‌شود
جزئیات تصادف مرگبار محور بهبهان ـ رامهرمز / ۶ نفر جان باختند + فیلم
وزیر کار: فرامین چهارگانۀ رهبر انقلاب در مورد کارگران در اولویت برنامه‌های وزارتخانه است
خسارت جنگی خودروها با تایید پلیس و بیمه پرداخت می‌شود
۲۶۲ ملک مرتبط با وطن‌فروشان در کشور توقیف شد
زن خدمتکار از سارقان رو دست خورد
همراهی با دشمن به هرنحوی باشد ایران ستیزی و خیانت به وطن است
ورود بیش از ۱۹ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی
اعمال قانون تاکسی‌های برقی فاقد آرم و علائم
فردا کالابرگ کد ملی‌های ۳، ۴، ۵ شارژ می‌شود
برخورد پلیس راهور با ۱۱۳ هزار توقف غیرمجاز در معابر تهران
تداوم هوای قابل‌قبول در تهران
«تتو» روی دست پسر به قتل پدر منجر شد
تکمیل زنجیره «ایده تا تجاری‌سازی» در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
تشریح وضعیت ترافیکی معابر پایتخت در صبح شنبه
ترافیک سنگین در محور‌های ورودی تهران/ مه‌گرفتگی در جاده‌های شمالی
پایان قرارداد‌های غیررسمی در بازار ساخت‌وساز
تدارک ۶۷ دستگاه اتوبوس درون شهری برای جابجایی حجاج
نقش ویژه سگ‌های زنده‌یاب هلال احمر در عملیات‌های امدادرسانی