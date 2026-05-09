 فرماندار قم با تشریح آخرین وضعیت واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده در جنگ رمضان، جزئیات خسارت‌های وارده به منازل شهروندان را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _  امیر عباس بقایی، فرماندار قم اعلام کرد: در جریان حملات دشمن در جنگ تحمیلی رمضان، ۲۲۵۰ واحد مسکونی در سطح استان دچار آسیب شده‌اند. این خسارت‌ها در سه سطح متفاوت قابل دسته‌بندی است.

وی افزود:از مجموع واحد‌های آسیب‌دیده، ۹۱۵ واحد مسکونی دچار آسیب جدی شده‌اند و در مرحله بازسازی کامل قرار دارند. این واحد‌ها نیازمند اقدامات عمرانی گسترده برای بازگشت به وضعیت عادی هستند.

بقایی گفت:۸۰۰ واحد مسکونی نیز فقط دچار آسیب به در و پنجره شده‌اند که خوشبختانه ۹۰ درصد از این تعداد تاکنون تعمیر شده و مابقی نیز در دست اقدام است.

وی گفت:در سخت‌ترین سطح خسارت، متأسفانه ۴۵ واحد مسکونی به طور کامل تخریب شده است که روند بازسازی این واحد‌ها نیازمند توجه ویژه و تخصیص اعتبارات مناسب است.

فرماندار قم با اشاره به پیگیری‌های مستمر برای جبران خسارت‌های وارده، گفت: تیم‌های ارزیاب و اجرایی در حال بازدید و اقدام برای بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده هستند و امیدواریم با تخصیص اعتبارات لازم، هرچه سریع‌تر شاهد بازگشت آرامش به زندگی شهروندان خسارت‌دیده باشیم.

منبع:فرمانداری قم

