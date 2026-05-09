موشک پیشرفته «آگنی» هند با قابلیت حمل کلاهک‌های چندگانه، با موفقیت بر فراز منطقه اقیانوس هند آزمایش شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان تحقیقات دفاعی هند اعلام کرد که موشک پیشرفته «آگنی» با قابلیت حمل کلاهک‌های چندگانه، با موفقیت بر فراز منطقه اقیانوس هند آزمایش شد.

 «راجنات سینگ» وزیر دفاع هند از سازمان تحقیقات و توسعه دفاعی، ارتش هند و صنعت این کشور به خاطر آزمایش موفقیت‌آمیز انجام شده در روز جمعه تقدیر کرد.

طبق گزارش «ان‌دی‌تی‌وی»، وزیر دفاع هند افزود: «این آزمایش، توانایی فوق‌العاده‌ای به آمادگی دفاعی کشور در برابر تهدیدات فزاینده خواهد افزود.»

سازمان تحقیقات دفاعی هند اعلام کرد که این موشک با چندین محموله آزمایش شد و اهداف مختلفی را که به صورت مکانی در سراسر منطقه اقیانوس هند مشخص شده بودند، هدف قرار داد. این موشک همچنین مجهز به سامانه‌های مستقل هدف‌گیری‌شده چندگانه است.

برچسب ها: هند ، وزارت دفاع هند
خبرهای مرتبط
آسیاتایمز: جنگ با ایران پایان «عصر برتری بلامنازع آمریکا» را آشکار کرد/ جهان دیگر تک‌قطبی نیست
الاخبار گزارش داد
سوءاستفاده آمریکا و انگلیس از ضعف دولت عدن برای حضور نظامی در دریای سرخ و عرب
رکورد تاریخی حضور نظامی اروپا در هند-اقیانوسیه پس از جنگ سرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: انتظار داریم ایران به زودی پاسخ ما را بدهد
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
جمعیت الوفاق بحرین: حكومت عليه شيعيان اعلام جنگ كرده است
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
ادامه موج سرکوب در بحرین
پوتین: اگر جنگ علیه ایران به پایان نرسد، جهان هزینه آن را خواهد پرداخت
نیویورک تایمز: دریای خزر پلی بین ایران و روسیه است که تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشد
آخرین اخبار
آزمايش موشكى هند با موفقيت انجام شد
پوتین: اگر جنگ علیه ایران به پایان نرسد، جهان هزینه آن را خواهد پرداخت
برنى سندرز: دولت آمریکا درباره هزینه درگیری‌ها دروغ می‌گوید
جنگ در آسیای غربی مردم انگلیس را ترسانده است
ترامپ: انتظار داریم ایران به زودی پاسخ ما را بدهد
شمار شهدای لبنان به ۲۷۹۵ نفر رسيد
جمعیت الوفاق بحرین: حكومت عليه شيعيان اعلام جنگ كرده است
به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در شمال اراضى اشغالی
عضو کنگره آمریکا خواستار پایان دادن به جنگ علیه ایران شد
بلومبرگ: ذخایر جهانی نفت با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال کاهش است
دیدار الجولانی و نواف سلام در دمشق
نیویورک تایمز: دریای خزر پلی بین ایران و روسیه است که تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشد
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
نخست‌وزیر جدید مجارستان سوگند یاد کرد
کرملین: مسیر صلح روسیه و اوکراین پیچیده است
صدراعظم آلمان: پایان دادن به جنگ هدف مشترک اروپا و آمریکاست
مصر برای مقابله با پیامد‌های اقتصادی جنگ، از بانک جهانی کمک دریافت می‌کند
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
نماینده حزب‌الله: مقاومت دیگر به وضعیت پیش از دوم مارس بازنمی‌گردد
حزب الله: مذاکرات مستقیم با اسرائیل «مسیر نزولی و امتیازدهی» است
بازگشت گوردون براون به دولت انگلیس در بحران
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
ادامه موج سرکوب در بحرین
پرواز‌های هواپیمایی «ویز ایر» مجارستان به اراضی اشغالی لغو شد
قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران
ترامپ سنت ۱۰ ساله بازنگری نقشه‌های انتخاباتی را شکست
آسیاتایمز: جنگ با ایران پایان «عصر برتری بلامنازع آمریکا» را آشکار کرد/ جهان دیگر تک‌قطبی نیست
اردوغان: نیاز اتحادیه اروپا به ترکیه بیشتر از نیاز ما به آنهاست