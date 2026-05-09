باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان تحقیقات دفاعی هند اعلام کرد که موشک پیشرفته «آگنی» با قابلیت حمل کلاهک‌های چندگانه، با موفقیت بر فراز منطقه اقیانوس هند آزمایش شد.

«راجنات سینگ» وزیر دفاع هند از سازمان تحقیقات و توسعه دفاعی، ارتش هند و صنعت این کشور به خاطر آزمایش موفقیت‌آمیز انجام شده در روز جمعه تقدیر کرد.

طبق گزارش «ان‌دی‌تی‌وی»، وزیر دفاع هند افزود: «این آزمایش، توانایی فوق‌العاده‌ای به آمادگی دفاعی کشور در برابر تهدیدات فزاینده خواهد افزود.»

سازمان تحقیقات دفاعی هند اعلام کرد که این موشک با چندین محموله آزمایش شد و اهداف مختلفی را که به صورت مکانی در سراسر منطقه اقیانوس هند مشخص شده بودند، هدف قرار داد. این موشک همچنین مجهز به سامانه‌های مستقل هدف‌گیری‌شده چندگانه است.